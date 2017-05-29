Неделя легенд

29.05.2017 21:24, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Клуб Козлова - открытие! Рекшан и Рацкевич - Дни рождения! «Воскресенье» - книга! «Аукцыон» и «Вежливый отказ» - концерты! Василий Шумов – новый проект!

Концерты с 29 мая.



Free Folks (Hasse Poulsen, Fabien Duscombs)

31 мая, 20:00

Культурный центр ДОМ

Датский гитариcт Хассе Поульсен и французский барабанщик Фабьен Дюском уже играли в России, но впервые приезжают, как дуэт Free Folks (англ. «Одичалые»). Виртуозы играют хулиганскую смесь из свободной импровизации и песенных элементов; их музыка насыщена как юмором, так и серьёзными исследованиями в области звука.





Ruby Tuesday30 мая 2017 г. в 20:00МТ-БАРСейшн музыкантов и друзей в честь Дня рождения Владимира Рацкевича – крупнейшего отечественного рок-музыканта, виртуозного гитариста и культуртрегера, лидера легендарной группы «Рубиновая Атака» - легенды жанра 70-х годов. Ожидается кворум рок-звёзд и настоящий рок-н-ролл.Открытие!!31 мая,Клуб Алексея КозловаВ сообщении о событии говорится: «Дорогие друзья, как же мы соскучились по вам! Поэтому спешу наконец-то всех обрадовать и официально объявить об открытии Клуба Алексея Козлова в новом месте! Все это стало возможным благодаря нашим потрясающим партнерам и уже единомышленникам и соратникам – компании Pub Life Group».Новый адрес уже легендарного и всеми любимого Клуба - ул. Маросейка, 9/2. «Left Bank».Презентация книги «Воскресенье»1 июня, 20:00GlastonberryПрезентуется книга Сергея Мирова, посвященная истории группы «Воскресенье». Музыканты не обещают «все вместе» исполнить старые и любимые шлягеры. Но они знают, что на сцене будет стоять аппаратура, и придут, зная, что от них хочет публика.Гости - группа «Воскресение», Трио Сапунова, Петр Подгородецкий, группа «Лицей», «СВ». Ведущая – Ксения Стриж.«Вежливый Отказ»2 июня, 20:30Проект «МАРТ»«Вежливый отказ» — виртуозы московского интеллектуального авангарда и самая изысканная и непредсказуемая арт-рок-группа страны в студии «Параметрика» завершает запись цикла «Военные куплеты». Недавно была представлена и новейшая программа «Романсы». Состав группы, после полугодового музицирования «на троих» Суслова, Шумилова и Митина, возвращается к привычному формату квинтет/секстет с одним значительным изменением: место за роялем вместо занятого собственными проектами Павла Карманова занимает Максим Трефан, участник классического состава группы 1988-1998 гг. В программе — «Романсы» и «песни прежних лет».«Аукцыон» Большой летний концерт2 июня, 20:00Известия HallВедущая независимая группа страны чувствует себя прекрасно и зрители после их концертов тоже заряжаются позитивом и нешуточной энергией. Ы играет вещи из прошлогоднего альбома «На Солнце», который был представлен в самых разных форматах, также грядут юбилеи легендарных записей группы.День близнеца3 июня 2017 г. в 20:00Санкт-Петербург, Клуб «Манхеттен», Фонтанка, 90День рождение Рекшана, Пушкина, Петра Первого, Пола МакКартни, Ивахнова, Петропавловского, Джона Лорда, Чарли Уотса и др.!!! Программа: 1. Ансамбль «Грибы» поиграет битлов; 2. Вл. Рекшан прочитает отрывок из «Медного всадника»; 3. банда «Санкт-Петербург»;Настоящий праздник. Искусство инфоповода налицо. Обязательно надо выпить.Василий ШУМОВ - Презентация нового проекта «Русский текст в электронной музыке» в рамках творческой акции «Содержание»4 июня, 17.00ММ ДКПроект «Русский текст в электронной музыке» создан композитором, поэтом, мультиинструменталистом Василием Шумовым. Он приглашает к участию музыкантов и авторов, которые нестандартно используют в своих оригинальных композициях русский текст. Это могут быть случаи, когда текст не является словами песни в общепринятом понимании мейнстрима, когда текст в композиции имеет отношение к современному искусству (авангард, конструктивизм дадаизм, минимализм, концептуализм и другие течения), или другие нестандартные решения использования русского текста в электронных композициях.Более подробную информацию о проекте читайте на сайте Василия Шумова soderzhanie.com.Культурник будет состоять из двух частей. В первой - рассказ о проекте, как можно в нем принять участие, демонстрация первых треков.Во второй - концерт участников проекта. Свои сеты представят группы «Квартира 23», ИБВЖ и, собственно, координатор проекта Василий Шумов.