Странный рок, необычный джаз

05.06.2017 17:13, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 5 июня



Алексей Давлетшин Project

6 июня, 20:30

Клуб Игоря Бутмана

Планируется исполнение программы на грани джаза, блюза и рока, композиций из «Romantiс Man» - третьего номерного альбома музыканта, вышедшего в издательстве ArtBeat Music. Группа сыграет в составе: Алексей Давлетшин - гитара, Андрей Панкратов - барабаны, Паата Чакаберия - бас, Асия Шакирова - клавишные, Овер Серрано - перкуссия. Специальный гость - Зиёд Ишанходжаев (солист и гитарист группы «Уч-Кудук»).





LIMBO (Дмитрий Чеглаков, Сергей Самсонов)7 июня, 20:00Культурный центр ДОМИдея создания дуэта (Дмитрий Чеглаков - лэптоп, миди-клавиатура, пьезодатчик, Сергей Самсонов - электрогитара, эффекты) заключается в исследовании современной психической реальности посредством совместного выстраивания шумового пространства. Началом совместного музицирования стало участие в проекте Святослава Пономарёва PURBA T.I.M.E.Пётр Главатских «Ненайденный звук» - Концерт-презентация альбома7 июня, 19:00Московская консерватория. Рахманиновский залЦитата. «Поиск звука Абсолюта, звука, соединённого с внешним миром и безначальным – идея, волновавшая как европейских музыкальных алхимиков, так и мудрецов и философов Востока. Это поиск, который сам по себе и есть результат, и в названии альбома «Ненайденный звук» нет никакого расстройства или грусти. Вместе с замечательными композиторами, обратившимися к палитре маримбы, мы ищем этот звук в разных стилях: здесь и популярная музыка, и инструментальный театр, и приветствие и низкий поклон в сторону традиционной индийской раги, и романтический минимализм, и воображаемый фольклор. Надеюсь, что наши музыкальные приключения только начинаются». (Пётр Главатских)«Ночной Проспект» - презентация альбома! /w Robotik Dream (TR)8 июня, 20:00САДЫ БабилонаЛегендарный проект Алексея Борисова продолжает серию концертных презентаций нового альбома «Полиуретан». В нём есть песни, написанные в ранних 80-х, переосмысленные в настроении актуальной эпохи и недавние вещи, показывающие свежие идеи и настроения звёзд российского авангарда.XXI фестиваль «Улица Яблочных Лет».8 июня, 20:03Теплоход Сильвер. Причал «Кленовый бульвар», Москва, Нагатинская наб., дом 40А, ст. м. КоломенскаяУже 21-й раз(!) московская группа «Оптимальный Вариант» и компания «Репей» проводят праздник Лета, Музыки и Любви – знаменитый рок-н-ролльный, ироничный трёхчасовой хэппенинг на Москве-реке. Участвуют: Ольга Егорова, – укротительница мандолины; GoodSun Band – Сергей Гуцан со товарищи, одна из ведущих московских кавер-групп, играющих классику рока. Программа посвящена юбилею Полу Маккартни; Оркестр Чкалов (экс-Коралловые Рифы) – стиляги в традициях конца 50-х гг. ХХ в.; Dans Ramblers – популярнейшая трибьют-группа столицы, в программе – классика «Битлз»; «Оптимальный Вариант» – легендарная отечественная группа, отмечающая в этом году своё 40-летие.По просьбам публики, ежегодно посещающей Фестиваль, в этом году и место отплытия, и маршрут изменены! По опыту предыдущих Фестивалей ко дню отплытия посадочных мест не остаётся!Леонид Фёдоров9 июня, 20:30кафе МартВсегда ожидаемое событие – концерт лидера группы «Аукцыон». За тем, как меняется музыка Леонида при переходе от исполнения командой к сольному творчеству и к сайд-проектам, очень интересно следить. Его диапазон не сравним ни с кем другим в отечественой рок-вселенной.«Хлам»10 Июня, 19:30Клуб «Вермель»Только-только мы рассказали, что проект фронтмена «Ривущих струн» Вовы Тереха «Стеклотара» бурно завершил концертный сезон, как неутомимый гараж-панк-исполнитель cо своим грозным бас-инструментом опять ждёт публику – в составе легендарной группы «Хлам». Будет исполнен материал альбома «Сверх Новыи Сверх Руские». Состав банда: Вова Терех - вокал, Сергей Летов - саксофон, флейта, Вадим Правилов - контрабас, Рафкат Бадретдинов - барабаны.Проект МЕТРО (Юрий Царёв, Алексей Борисов и друзья) Куртуальные синтезаторы, нойсы, шумы, аритмические опусы и др.11 июня, 17.00ММ ДКЮрий Царёв – одна из самых таинственных фигур российского рока. Его диапазон простирается от гастролей с Юрием Антоновым, «Весёлыми ребятами», группой «Цветы» до сотрудничества с группой «Центр» и нойзовых экспериментов с «Ночным проспектом». «Метро» - главный собственный проект Царёва. В одной из его инкарнаций принимал участие Юрий Чернавский, а в 2001 году Царёв совместно с музыкантами группы СВ Вадимом Голутвиным, Евгением Казанцевым, Александром Чиненковым и Юрием Китаевым выпустил альбом «Честь и Слава».Алексей Круглов, саксофон, Игорь Гольденберг, орган – «Чайковский и джаз!»11 июня, 19:00Кафедральный Собор Святых Петра и ПавлаДжазмен Алексей Круглов после суперальбома «Могучая Кучка» с музыкой Милия Балакирева, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина и Модеста Мусоргского» логично добрался и до Петра Ильича нашего, Чайковского. Возможность посмотреть вместе с органистом Игорем Гольденбергом на хорошо знакомые мелодии под необычным, джазовым углом – романтичный и приятный подарок слушателям. В программе также - И. С. Бах и джазовые импровизации.