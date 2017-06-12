Большая свадьба в стиле «фри»!

12.06.2017 11:53, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 12 июня



12 июня, 20:00

Marky Ramone «Rocket To Russia - 40 years!»

YOTASPACE

Ramones были очень весёлой группой, но они поддержала один из коассических трендов стиля – её участники умерили. Собствено, почти все - остался барабанщик Марк Стивен Белл, с мая 1978-го носящий гордое имя Марки Рамон. Уровень коменды он поддержать вряд ли в силах, но для юбилея годится вполне - Марки отметит в Москве 40-летие пластинки «Rocket to Russia». Какие бывали весёлые названия, однако. Альбом входит в список 500 главных записей всех времен по версии Rolling Stone, песни с него прозвучат на концерте вместе с другими хитами Ramones.





16-й международный фестиваль экстремально-экспериментальной музыки «Шум и Ярость»14 - 15 июня, 20.00Культурный центр ДОМСтартовав в 2000 году по инициативе основателя «ДОМа» Николая Дмитриева и московского музыканта Евгения Вороновского, «Шум и Ярость» превратился в уважаемый международный фестиваль, в котором принимают участие музыканты, саунд-артисты, перформеры и видео-художники из разных стран, представители разных поколений, школ и направлений современного авангарда.Н аэтот раз выступают:14 июня: БОКОМ/BOKOM (Борис Шершенков / Константин Самоловов (С.Петербург)); Алексей Борисов, Катя Рекк + Павел Додонов (Москва); Sirotek (Ярославль); Erare Humanum Est (Николай Овчинников, Вова Терех - Москва) + Laure Debrosse and Christoph Gibourg (Франция)15 июня: Chrs Galarreta (Перу), Jonas Van den Bossche/Unfade (Бельгия / Нидерланды) + Иракли Санадирадзе (Грузия), Сергей Летов / SOUDABO (Москва), Crimson Butterfly (Нижний Новгород)Павел Кашин Юбилейная программа15 июня в 20:00YOTASPACEКашин отмечает юбилей, но не простой - с радостью сообшаем, «Гномикам» - 25 лет! В смысле альбому, открывшему для многих замечательного и росмантичного исполнителя. Не надо думать, что на концерте ждут детей всех возрастов, в этом усормнились и организаторы и мероприятие получило отметку «12+». На нём предполагается присутствие множества эротичных дам разных возрастов. Такой рок-н-ролл.Пётр Мамонов - творческий вечер в Рюмочной (Зюзино)16 июня, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоКажется, что у Петра Николаевича Мамонова – Отца Родного и Великого Рок-артиста, каждый вечер в жизни – творчесий. Но даже если это и так, всё равно его официальные явления перед публикой дарят настоящее искусство.BIGATEQUE & АМК в КЦ Дом17 июня в 19:00Культурный центр ДОМСвадьба! в Доме!!! Концерт посвящен бракосочетанию популярного ударника Владимира «Бига» Глушко и флейтистки Елены Фольк, которые участвуют в составах обоих новоджазовых формаций, выступающих в этот день. Это - самый лучший способ отметить такое событие.BIGATEQUE — нашумевший проект Владимира Бига Глушко (Exit Project, Буготак, Jason Webley, Даха Браха, Folkbeat, Лакоча и др.). Костяк Bigateque помимо Владимира, составляют трубач и кинокомпозитор Антон Силаев, авангардный пианист Александр Соколов, басист Владимир Кисляков и флейтистка Елена Фольк.АНСАМБЛЬ МОСКОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ориентируется на синтез атонального фанка и фри-джаза. В коллектив, который создал и возглавляет трубач Андрей Соловьев: труба, входят: Павел Тонковид: тенор-саксофон, Лена Фольк: флейта, Сергей Седых: гитара, Владимир Кисляков: бас, Владимир «Биг» Глушко: барабаны, Специальный гость — Дмитрий Шумилов («Вежливый отказ»): бас.Паша НЕККЕРМАНН «Настоящие бриллианты от Неккерманна» (акустический концерт)18 июня, 17.00ММ ДКАкустический сет от звезды последнего поколения 80-х годов Ленинградского рок-клуба Паши Неккерманна. Его команда «Бриллианты от Неккерманна» была образована в 1987 году и играла «черную смесь» из фанка, соула, джаза с лёгким налетом панка. Другим, уже московским, проектом музыканта стала группа «Неккерманн и ДЕНЬГИ», которая сменил «чёрную смесь» на ритм-энд-блюз на битовой основе, добавив элементы джаза и трипхопа.