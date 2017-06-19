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В первом и последнем вагонах над крайними лавками надо разместить предупреждающий символ: перечеркнутый домик. Каждый поймет, что это места для бездомных. Андрей Налин

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  1963. Родился Ингви Мальмстин - музыкант (Швеция).

  2001. Скончался Чет Аткинс - музыкант (США).

  1964. Родилcя Роджер Мирет - музыкант, участник "Agnostic Front" (США).

  1982. Родился Антон Чёрный - поэт, переводчик немецкой поэзии (Санкт-Петербург).

  2004. Скончался Эдуард Гороховский - художник (Москва).

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  1945. Родилась Дебби Харри - музыкант, участник "Blondie" (США).

  1954. Родился Александр Костарев - музыкант, культуртрегер (Москва).

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  1984. Родилась Эмма Михейкина - культуртрегер, директор клубов "Гарцующий дредноут" и "Точка сборки", участник "Сёрф" (Москва).

  1985. Родился Платон Беседин - писатель (Симферополь).

  2009. Скончался Тайеб Мехта - художник (Индия).

  1943. Родился Евгений Рухин - художник (Санкт-Петербург).

  1943. Родился Евгений Рухин - художник (Санкт-Петербург).













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Новый PURBA – в ДОМе, all-stars дальневосточного рока – в ДОМе КУЛЬТУРЫ

19.06.2017 16:35, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 19 июня


PURBA tubes
22 июня, 20:00
КЦ ДОМ
Особого внимания заслуживает инструментальный состав коллектива - Святослав Пономарев – трубы, Павел Сельчуков – трубы, Даниил Зотов – трубы, Никита Королев – трубы. Это новая инкарнацяи существующего 1999 года «Театра тибетской музыки PURBA», определения жанра которого развиваются от традиционного ритуального перформанса до как индустриального дрон-джаз-авангарда. Новый акустический проект Святослава Пономарева PURBA tubes концентрирует в центре круга энергию звука извлекаемого несколькими музыкантами с помощью длинных труб из разных материалов.



ЮРИЙ Наумов /Инструментальный вечер
21 июня в 19:00
Музей Скрябина
Инструментально-блюзовый вечер знаменитого блюзового гитариста. Юрий Наумов (Россия-США) – потрясающий музыкант, композитор и автор песен с мировым именем, «человек-оркестр», звуковой шаман и легенда русского блюза.



«Запрещённые Барабанщики» - летний концерт в Рюмочной
25 июня, 20:00
Рюмочная в ЗюЗиНо
Популярная группа смогла поймать какую-то свою, неуловимую ноту – серьёзной развлекательности, бесконечного танца и взвинченного позитива. И осталась при этом одним из символов по настоящему независимой музыки в стране.



Александр Пономарёв («Восточный Синдром») - Презентация CD «Клуб местной промышленности». Закрытие 10-го Культурного сезона.
25 июня, 17.00
ММ ДК
Вечер совместит два события. Во-первых будет представлен впервые выходящий на физическом носителе альбом легендарной группы из Магадана «Восточный синдром» - «Клуб местной промышленности» (CD/DVD, ГЕОМЕТРИЯ, 1988/2017). В презентации участвуют оставшихся в живых музыканты группы - гитарист Александр «Панама» Пономарёв («Аквариум», «Сплин», «Алиса», «Би-2» и др.) и барабанщик Александр Симдянов, а также специальные гости - Константин, он же «Кока Ив», он же «Дюжардэн» Иванов (гитара, экс-Миссия:Антициклон, Браво) и Евгений «Сдвиг» Звиденный (гитара, экс-Туманный стон, Мумий Тролль)).
Кроме того это последний культурник 10-го юбилейного сезона – это последний день скидок и последний концерт перед большими летними каникулами в Магазине Музыки ДОМ КУЛЬТУРЫ.




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