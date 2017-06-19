Новый PURBA – в ДОМе, all-stars дальневосточного рока – в ДОМе КУЛЬТУРЫ

19.06.2017 16:35, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 19 июня



PURBA tubes

22 июня, 20:00

КЦ ДОМ

Особого внимания заслуживает инструментальный состав коллектива - Святослав Пономарев – трубы, Павел Сельчуков – трубы, Даниил Зотов – трубы, Никита Королев – трубы. Это новая инкарнацяи существующего 1999 года «Театра тибетской музыки PURBA», определения жанра которого развиваются от традиционного ритуального перформанса до как индустриального дрон-джаз-авангарда. Новый акустический проект Святослава Пономарева PURBA tubes концентрирует в центре круга энергию звука извлекаемого несколькими музыкантами с помощью длинных труб из разных материалов.





ЮРИЙ Наумов /Инструментальный вечер21 июня в 19:00Музей СкрябинаИнструментально-блюзовый вечер знаменитого блюзового гитариста. Юрий Наумов (Россия-США) – потрясающий музыкант, композитор и автор песен с мировым именем, «человек-оркестр», звуковой шаман и легенда русского блюза.«Запрещённые Барабанщики» - летний концерт в Рюмочной25 июня, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоПопулярная группа смогла поймать какую-то свою, неуловимую ноту – серьёзной развлекательности, бесконечного танца и взвинченного позитива. И осталась при этом одним из символов по настоящему независимой музыки в стране.Александр Пономарёв («Восточный Синдром») - Презентация CD «Клуб местной промышленности». Закрытие 10-го Культурного сезона.25 июня, 17.00ММ ДКВечер совместит два события. Во-первых будет представлен впервые выходящий на физическом носителе альбом легендарной группы из Магадана «Восточный синдром» - «Клуб местной промышленности» (CD/DVD, ГЕОМЕТРИЯ, 1988/2017). В презентации участвуют оставшихся в живых музыканты группы - гитарист Александр «Панама» Пономарёв («Аквариум», «Сплин», «Алиса», «Би-2» и др.) и барабанщик Александр Симдянов, а также специальные гости - Константин, он же «Кока Ив», он же «Дюжардэн» Иванов (гитара, экс-Миссия:Антициклон, Браво) и Евгений «Сдвиг» Звиденный (гитара, экс-Туманный стон, Мумий Тролль)).Кроме того это последний культурник 10-го юбилейного сезона – это последний день скидок и последний концерт перед большими летними каникулами в Магазине Музыки ДОМ КУЛЬТУРЫ.