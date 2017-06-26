Гаркуша - в КЦ ДОМ, фолк - в Подольск, нойз - в Вермель, фьюжн - в Джем, блюз - в Джаггер, джаз - в Клуб Козлова

26.06.2017 15:29, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 26 июня

Программа HAPPY MONDAY

26 Июня, 20:00

Клуб «Вермель»

Экстремальные понедельники в «Вермеле» доказывают, что шумовая музыка – естественный жанр – для любых возрастов и континентов.

В программе очередного понедельника - Errare Humanum Est (гитарист группы «Среднерусская Возвышенность» Николай Овчинников и бас-гитарист группы «Ривущие Струны» Вова Терех. Кроме постоянных участников дуэта в концерте примут участие Laure Debrosse (Франция), играющая на пиле и Christophe Gibourg на бас-кларнете.;

- Алексей Борисов & Катя Рекк - дуэт двух энтузиастов электронно-импровизационной музыки;

- Parpita - исполняет импровизационную смесь из харш-нойза, индастриала и эмбиента;

- Анна Михаилова (Netherland) - композитор, саунд-артист, вокалистка, медиа художник, конструктор собственных инструментов, театральный режиссер;

- Christian Galarreta (Peru) - инструментарий музыканта может быть сложен из чего угодно: из разбитых электроприборов, самодельных аудивизуальных и традиционных инструментов, полевых записей, систем фитбэка, потешных звуковых ошибок в компьютерном софте.





DAVIDYANTS & RAKITA27 июня, 20:00Клуб Алексея КозловаАнтон Давидянц и Анна Ракита - уникальный дуэт мастеров современного джаза. Антон Давидянц – один из лучших бас-гитаристов, постоянный резидент Клуба Козлова. Анна Ракита (скрипка) – выпускница Московской консерватории имени П.И. Чайковского, скрипачка, композитор и аранжировщик, лауреат Международных конкурсов и фестивалей.Blues Brothers&Sisters Show29 июня 2017 г. в 20:30JAGGERСтавший традиционным праздник блюза на веранде клуба. «Братья Блюз» - замечательный мем, отсылающий к потрясающему фильму, собравшему букет суперзвёзд и суперличносей. Кто играет блюз у нас известно – выступит Сергей Воронов, а также Ольга Олейникова, Гия Дзагнидзе, Михаил Мишурис, Света Жаворонкова, Юрий Каверкин, Ольга Лисикова и специально созданная группа супер-инструментали стов.Трио Кle2GoJAM Club. Джаз-клуб Андрея Макаревича29 июня, 21:00Трио великолепных музыкантов, виртуозов, сольных испольнителей, all-stars российского джаза - Сергей Клевенский (духовые фольклорные инструменты), Антон Горбунов (контрабас), Владимир Голоухов (вибрафон и перкуссия). Музыканты прекрасны, их стиль хочется назвать даже не просто позитивным, но воспитанным и активным фьюжн.Олег Гаркуша. Творческий вечер30 июня, 20.00КЦ ДОМОлег Гаркуша - культовая фигура российского андеграунда, фронтмен, шоумен и неистовый танцор легендарного «АукцЫона», поэт, телеведущий, киноактер. Олег исполнит программу, в которую войдут стихи, мысли о жизни, разговоры по душам, юмор, интересные истории, байки о себе и группе «АукцЫон». Состоятся ответы на вопросы, фотосессия и автограф-сессия.«Музыка Лета» - Фолк фестиваль в Подольске 2017С 11:00 1 июля до 20:00 2 июляУсадьба Дубровицы, г.ПодольскЛучшее занятие летом – слушать фолк на природе. В программе фестиваля: четыре концерта, более 30 групп, блестящие хедлайнеры – «Тролль Гнёт Ель», «Калинов Мост», Нейромонах Феофан. Фолк на подъёме, можно или светло позавидовать Подольску, или начать с этого феста головокружительный фестивальный тур по Подмосковью. Будет на что посмотреть.