﻿ КОНТРАБАНДА || журнал • новости • интернет-радио. - Гаркуша - в КЦ ДОМ, фолк - в Подольск, нойз - в Вермель, фьюжн - в Джем, блюз - в Джаггер, джаз - в Клуб Козлова

Искать

• ЦИТАТА »

Советы постороннему. Второй Идеальный пассажир метро вообще не занимает нисколько места. Это, конечно, не значит, что вы должны простоять всю поездку на одной ножке. Но просто об этом нужно помнить всегда. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1963. Родился Ингви Мальмстин - музыкант (Швеция).

  2001. Скончался Чет Аткинс - музыкант (США).

  1964. Родилcя Роджер Мирет - музыкант, участник "Agnostic Front" (США).

  1982. Родился Антон Чёрный - поэт, переводчик немецкой поэзии (Санкт-Петербург).

  2004. Скончался Эдуард Гороховский - художник (Москва).

• ЗАВТРА »

  1945. Родилась Дебби Харри - музыкант, участник "Blondie" (США).

  1954. Родился Александр Костарев - музыкант, культуртрегер (Москва).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  1984. Родилась Эмма Михейкина - культуртрегер, директор клубов "Гарцующий дредноут" и "Точка сборки", участник "Сёрф" (Москва).

  1985. Родился Платон Беседин - писатель (Симферополь).

  2009. Скончался Тайеб Мехта - художник (Индия).

  1943. Родился Евгений Рухин - художник (Санкт-Петербург).

  1943. Родился Евгений Рухин - художник (Санкт-Петербург).













﻿

* info

Гаркуша - в КЦ ДОМ, фолк - в Подольск, нойз - в Вермель, фьюжн - в Джем, блюз - в Джаггер, джаз - в Клуб Козлова

26.06.2017 15:29, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 26 июня

Программа HAPPY MONDAY
26 Июня, 20:00
Клуб «Вермель»
Экстремальные понедельники в «Вермеле» доказывают, что шумовая музыка – естественный жанр – для любых возрастов и континентов.
В программе очередного понедельника - Errare Humanum Est (гитарист группы «Среднерусская Возвышенность» Николай Овчинников и бас-гитарист группы «Ривущие Струны» Вова Терех. Кроме постоянных участников дуэта в концерте примут участие Laure Debrosse (Франция), играющая на пиле и Christophe Gibourg на бас-кларнете.;
- Алексей Борисов & Катя Рекк - дуэт двух энтузиастов электронно-импровизационной музыки;
- Parpita - исполняет импровизационную смесь из харш-нойза, индастриала и эмбиента;
- Анна Михаилова (Netherland) - композитор, саунд-артист, вокалистка, медиа художник, конструктор собственных инструментов, театральный режиссер;
- Christian Galarreta (Peru)  - инструментарий музыканта может быть сложен из чего угодно: из разбитых электроприборов, самодельных аудивизуальных и традиционных инструментов, полевых записей, систем фитбэка, потешных звуковых ошибок в компьютерном софте.



DAVIDYANTS & RAKITA
27 июня, 20:00
Клуб Алексея Козлова
Антон Давидянц и Анна Ракита - уникальный дуэт мастеров современного джаза. Антон Давидянц – один из лучших бас-гитаристов,  постоянный резидент Клуба Козлова. Анна Ракита (скрипка) – выпускница Московской консерватории имени П.И. Чайковского, скрипачка, композитор и аранжировщик, лауреат Международных конкурсов и фестивалей.



Blues Brothers&Sisters Show
29 июня 2017 г. в 20:30
JAGGER
Ставший традиционным праздник блюза на веранде клуба. «Братья Блюз» - замечательный мем, отсылающий к потрясающему фильму, собравшему букет  суперзвёзд и суперличносей. Кто играет блюз у нас известно – выступит Сергей Воронов, а также Ольга Олейникова, Гия Дзагнидзе, Михаил Мишурис, Света Жаворонкова, Юрий Каверкин, Ольга Лисикова и специально созданная группа супер-инструментали стов.



Трио Кle2Go
JAM Club. Джаз-клуб Андрея Макаревича
29 июня, 21:00
Трио великолепных музыкантов, виртуозов, сольных испольнителей, all-stars российского джаза - Сергей Клевенский (духовые фольклорные инструменты), Антон Горбунов (контрабас), Владимир Голоухов (вибрафон и перкуссия). Музыканты прекрасны, их стиль хочется назвать даже не просто позитивным, но воспитанным и активным фьюжн.



Олег Гаркуша. Творческий вечер
30 июня, 20.00
КЦ ДОМ
Олег Гаркуша - культовая фигура российского андеграунда, фронтмен, шоумен и неистовый танцор легендарного «АукцЫона», поэт, телеведущий, киноактер. Олег исполнит программу, в которую войдут стихи, мысли о жизни, разговоры по душам, юмор, интересные истории, байки о себе и группе «АукцЫон». Состоятся ответы на вопросы, фотосессия и автограф-сессия.



«Музыка Лета» - Фолк фестиваль в Подольске 2017
С 11:00 1 июля до 20:00 2 июля
Усадьба Дубровицы, г.Подольск
Лучшее занятие летом – слушать фолк на природе. В программе фестиваля: четыре концерта, более 30 групп, блестящие хедлайнеры – «Тролль Гнёт Ель», «Калинов Мост», Нейромонах Феофан. Фолк на подъёме, можно или светло позавидовать Подольску, или начать с этого феста головокружительный фестивальный тур по Подмосковью. Будет на что посмотреть.








Дополнительная информация