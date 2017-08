Приключения американцев и англичан в Горках Ленинских, французская мистика – в Клубе Козлова

03.07.2017 10:32, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 3 июля

ПОРТ ИЮЛЯ в БУБО. Июльский концерт!

6 июля, 20:00

BUBO Tutor Club & Gastropub

Сольный июльский концерт приурочен ко дню рождения группы, впрочем, об этом можно догадаться и по названию команды. Центр внимания в проекте - Юлия Тузова, автор и певица, известная в арт-рок андеграундной среде. Также в группе – мультиинстументалисты Алексей Засовин и Иван Дмитриев и барабанщик Станислав Портненко. В 2017 году у «Порт Июля» вышел первый альбом «Где Было Море». Специальные гости концерта - Петр Акимов на виолончели и Андрей Туляков на перкуссии.





Фестиваль «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана!С 8 июля, 15:00, 9 июля, 15:00Горки ЛенинскиеTony Momrelle (вокал)/Великобритания и его группа8 июля, 20:30Клуб Бутмана на ТаганкеOREGON/США.9 июля, 20:30Клуб Бутмана на ТаганкеВ традиционном международном джазовом опен-эйре участвуют десять коллективов из России, США и Великобритании. Состав ровный и звёздный.В первый день играют - легендарная фьюжн-группа Oregon (США) с новым альбомом «Latern»; Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; Трио Олега Аккуратова; The Project Of The Future (Ярослава Симонова, Евгений Побожий, Сергей Долженков и LRK Trio); группа Amber Sept.Во второй день, в воскресенье, выступят: Tony Momrelle (Великобритания) - R&B и джазовый исполнитель, один из главных вокалистов группы Incognito; Тина Кузнецова и Zventa Sventana; проект «Легенда»; New Allegro Николая Левиновского и Игоря Бутмана; Вадим Эйленкриг (труба) и Eilenkrig Crew; Ольга Синяева (вокал) и Секстет Антона Чекурова.В дни фестиваля от метро Домодедовская организован трансфер. Звёзды феста дадут и сольные концерты в Клубе Бутмана на Таганке.Александр Ливер (НОМ) в Рюмочной зЮзИнО9 июля, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоАлександр Ливер - человек-оркестр, бессменный голос группы НОМ и заслуженный бас женевской оперы Grand Theatre de Geneve с сольной программой - впервые в Рюмочной! Артиста проездом в Москве, это большой праздник для любителей. В программе также участвуют - сумрачный балалаечник Алексей Зубкерман и ВИА «Сволота» (Виктор Пузо и Прохор Алексеев).Jyoti & Tetouze (Франция)09 Июля, 20:00Kоzlov KlubЭтно-мэджик-шоу представляет Jyoti и Tetouze - дуэт мультиинструменталистов, композиторов, диджеев и шоуменов, побывавший с гастролями в Австралии, Мексике, Индии, Европе. Концерт соединяет «мистическое шоу иллюзий» и виртуозные импровизации в стиле world music на аутентичной акустике.Эпиграф у мероприятия такой: «Шесть тысяч лет назад на Шенае Шива играл джаз!» (Mahavishnu John McLaughlin, из бесед о музыке)