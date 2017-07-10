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Что человек? Лишь утлый челн в бешеной буре чувств. Или остов оного, догнивающий на болотистом берегу. Бреге. Андрей Налин

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  1979. Родился Виталий Матюхин - музыкант, участник "Акустические ботинки" (Московская обл., г. Подольск).

  1934. Родилась Дайана Ди Прима - поэтесса (США).

  1928. Родился Энди Уорхол - художник, кинорежиссёр (США).

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  1958. Родился Брюс Дикинсон - музыкант, участник "Iron Maiden" (Великобритания).

  2003. Родилась Арина Филипенкова - музыкант, участница группы "Происшествие", участник "Арина Филипенкова" (Москва).

  1983. Родился Дмитрий Меркушов - музыкант (Москва).

  1960. Родился Ник рок-н-ролл - музыкант (Тверская обл., г. Вышний Волочёк).

  1907. Родился Альберт Котин - художник (США).

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  1961. Родилcя Дэвид Эдж - музыкант, участник "U2" (Ирландия).

  1924. Родился Эдуард Жагер - художник (Франция).

  1938. Родился Эдуард Зеленин - художник (Новокузнецк).

  1943. Родился Игорь Макаревич - художник, перфомансист (Москва).













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Необычные ансамбли, необычные музыканты

10.07.2017 14:45, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 10 июля


«Арфа & Jazz» Антона Котикова и Марии Кулаковой
11 июля 20:00
Клуб Алексея Козлова
Авторская программа для джаз-бэнда с акустической оркестровой арфой — благородным инструментом, который в джазе используется крайне редко. В репертуаре «АРФА & ДЖАЗ» (HARP & JAZZ) – композиции Антона Котикова, аранжировки джазовых стандартов и популярных мелодий из классики, блюза, босса-новы, латино, этно-джаза и world music. В составе:Антон Котиков – саксофон, битбокс, флейта, кларнет, губная гармоника, дудук; Мария Кулакова – арфа; Денис Шушков – контрабас; Петр Ившин – ударные. Специальный гость концерта – группа SunSet Orchestra (ханг драм).



Mike Portnoy`s  Shattered Fortress (USA)
11 июля 20:00
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (ex-YOTASPACE)
Барабанщик Майк Портной (Mike Portnoy) - из редких современных рок-музыкантов, про кого можно сказать – «великий». Он соединяет и талант, и активность в донесении своих проектов до слушателя. В программе шоу «12 Step Suite» - коллекция вещей из альбомов от «Six Degrees of Inner Turbulence» до «Black Clouds & Silver Linings» группы Dream Theater, принёсшей Портному всемирную славу. Вещи объединяет идея борьбы человека с его внутренним демоном в виде алкоголизма, что конечно, весьма близко нашей публике. 5 песен, входящие в программу не исполнялись ни на одном концерте вместе - за всю историю Dream Theater.



Ваня Жук и Алиса Тен
13 июля, 20:00
Шагал
Венесуэльская тонада, редкие цыганские мелодии, неожиданные хиты разных лет и много блюза под аккомпанемент русской семиструнной гитары, казу и лупера. Нежный голос Алисы Тен и виртуозная гитара Вани Жука представят программу эмоциональных и необычных трактовок известных и совсем неизвестных песен.



«Ландыши»
15 июля, 20:00
Открытие Арена
С концертом Depeche Mode за публику в этот московский вечер будет конкурировать брутально-лиричная группа «Ландыши». И, почему-то кажется, что не проиграет. За что любят эту группу? У неё своя правда, своя эстетика и своя публика, панк на концертах «Ландышей» дружит с шансоном, попс с рок-н-роллом, а публика с музыкантами.






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