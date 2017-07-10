Необычные ансамбли, необычные музыканты

10.07.2017 14:45, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 10 июля



«Арфа & Jazz» Антона Котикова и Марии Кулаковой

11 июля 20:00

Клуб Алексея Козлова

Авторская программа для джаз-бэнда с акустической оркестровой арфой — благородным инструментом, который в джазе используется крайне редко. В репертуаре «АРФА & ДЖАЗ» (HARP & JAZZ) – композиции Антона Котикова, аранжировки джазовых стандартов и популярных мелодий из классики, блюза, босса-новы, латино, этно-джаза и world music. В составе:Антон Котиков – саксофон, битбокс, флейта, кларнет, губная гармоника, дудук; Мария Кулакова – арфа; Денис Шушков – контрабас; Петр Ившин – ударные. Специальный гость концерта – группа SunSet Orchestra (ханг драм).





Mike Portnoy`s Shattered Fortress (USA)11 июля 20:00ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (ex-YOTASPACE)Барабанщик Майк Портной (Mike Portnoy) - из редких современных рок-музыкантов, про кого можно сказать – «великий». Он соединяет и талант, и активность в донесении своих проектов до слушателя. В программе шоу «12 Step Suite» - коллекция вещей из альбомов от «Six Degrees of Inner Turbulence» до «Black Clouds & Silver Linings» группы Dream Theater, принёсшей Портному всемирную славу. Вещи объединяет идея борьбы человека с его внутренним демоном в виде алкоголизма, что конечно, весьма близко нашей публике. 5 песен, входящие в программу не исполнялись ни на одном концерте вместе - за всю историю Dream Theater.Ваня Жук и Алиса Тен13 июля, 20:00ШагалВенесуэльская тонада, редкие цыганские мелодии, неожиданные хиты разных лет и много блюза под аккомпанемент русской семиструнной гитары, казу и лупера. Нежный голос Алисы Тен и виртуозная гитара Вани Жука представят программу эмоциональных и необычных трактовок известных и совсем неизвестных песен.«Ландыши»15 июля, 20:00Открытие АренаС концертом Depeche Mode за публику в этот московский вечер будет конкурировать брутально-лиричная группа «Ландыши». И, почему-то кажется, что не проиграет. За что любят эту группу? У неё своя правда, своя эстетика и своя публика, панк на концертах «Ландышей» дружит с шансоном, попс с рок-н-роллом, а публика с музыкантами.