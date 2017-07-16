Разные жанры, разные стили

16.07.2017 20:08, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 17 июля



17 июля 20:00

Kle2Go

Клуб Алексея Козлова

Феноменальный фьюжн-проект Kle2Go: Сергей Клевенский (Kle), Антон Горбунов и Владимир Голоухов (2Go) даёт концерт. Каждый из этих замечательных музыкантов удивительный мелодист, и это редкое качество для сегодняшней музыки. Все трое обладают, помимо виртуозного, мастерского владения инструментом, и тонким чувством юмора и самоиронией.





Burton Greene20 июля, 20:00Клуб Алексея КозловаВпервые на московскую сцену выйдет «гуру» нью-йоркской фри-джазовой сцены 60-х Бёртон Грин. Этим летом Грин празднует свой 80-летний юбилей. Концерт пройдёт в двух отделениях. В первом маэстро выступит с сольной программой, во втором к нему присоединятся двое московских музыкантов-импровизаторов – саксофонист Антон Пономарёв и контрабасист Дмитрий Лапшин, известные по культовому фри-джазовому трио «Бром».Фестиваль MadSound #1 Аналоговые и цифровые21-23 июля, 18:00 21 июля до 0:00 23 июляМосква, ул. Неверовского, 10 с.3Первый фестиваль проекта MadSound пройдёи в формате Open-air и объединит артистов, существующих в параллельных аналоговых и цифровых реальностях. Line up:21 июля: «Курара», «The Retuses», «Zerolines (Нестеров/Габолаев/Леонов)»,22 июля: «Tequilajazzz», Алексей Айги и ансамбль 4'33’’, «Optimystica Orchestra».23 июля: Инна Желанная, Петр Мамонов «Приключения Незнайки», Арт-проект Инны Желанной «Вилы».Метафору «аналогового человека в цифровую эпоху» снисходительно применяют «продвинутые», «цифровые» люди. Им противопоставлена «аналоговость» — как тренд в искусстве. Квентин Тарантино, Кристофер Нолан и Стивен Спилберг снимают на 35-миллиметровую кинопленку; RHCP, The White Stripes и Нил Янг презирают компьютеры и записывают альбомы только на аналоговом оборудовании, а Аманда Палмер, краудфандингом собравшая миллион долларов на запись альбома, говорит «Я ненавижу Facebook все сильнее с каждым днем». Достаточно написано в последнее время и о возрождении винила, продажи которого вернулись к уровню начала 90-ых и продолжают расти. Фестиваль MadSound #1, как представляется, должен не объединить и не противопоставить форматы и тренды, а предложить формулу их полезного и разумного взаимодействия.Free Jazz Night: Бром, Bariton Domination22 июля, 23:0016 TONS /nightИзвестное московское трио Бром играет хлёсткий нойз-джаз. Bariton Domination – напротив – новость импровизационной сцены. Это проект лейбла ТОПОТ, в который входит участники Топот Аркестра, Godse, Метро3, Solo Operator - Отоцкий-Сереченко-Храмцевич. Дебютный альбом трио получил восторженные отзывы как в русской, так и в зарубежной прессе. Контрабанда-ру тоже недавно писала про этот CD.Алина Орлова в серии концертов «Songwriters»22 июля, 20:00Зелёный театр ВДНХ. Сцена на водеВыступлением литовской певицы Алины Орловой откроется серия летних концертов «Songwriters», в рамках которой в столице сыграют лучшие современные авторы-исполнители. Орлова поет на трёх языках – литовском, английском и русском, её проникновенные грустные песни покоряют любую аудиторию.Также в серии «Songwriters» выступят англичанин Бенджамин Фрэнсис Лефтвич (29 июля), американка Лера Линн (12 августа), а также британка Люси Роуз (19 августа), чье выступление станет дебютом на российской сцене.