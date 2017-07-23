Неожиданно! Бах в джазе, фолк – в Вермеле, датчане – на улице, Ривущие Струны – в 16 тонн!
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Концерты с 24 июля
Varvara fest
24 июля, 19:30
Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель
ДР Варвары Котовой принято отмечать на какой-нибудь полянке - веселыми танцами и песнями, но на этот раз народ собирается под крышей. Программа концерта включает ренессанс и фолк, духовные стихи и французские песни. Участвуют ансамбли «Горожане», Melomel, «Узорика», Varevo trio. Ожидаются гости: Андрей Котов, Ася Гречищева, Тина Кузнецова.
Brothers Moving (Дания)
27 июля, 20:00
Винзавод 4
Brothers Moving прославились уличными выступлениями. Обходясь минимальными выразительными средствами, датчане демонстрируют драйв, темперамент и непосредственность. Группа возвращается в Москву с обновленной программой: закончена работа над вторым альбомом. Выступление пройдет открытом воздухе – это шанс прочувствовать атмосферу настоящего уличного концерта.
Ривущие Струны – «Неожиданный концерт» @16 Тонн/Ночь
28 июля, 23:00
16 Tons Club
Группа экспериментального нойз-рока воспроизводит образ запрещённого советского ансамбля 70-80х годов прошлого столетия. Всеми силами участники коллектива доказывают - запретили их тогда не зря. Темы антикоммунизма и анархии, в сочетании с психоделическими запилами, дают страшной силы психотропный эффект, напоминая Stooges и MC5. Громко, аморально, по раздолбайски и виртуозно. Тексты песен основаны на реальных событиях из жизни хиппующей урлы, кайфариков и алконавтов времён строительства коммунизма.
Состав бэнда: Вова Терех - вокал, бас-гитара. Алексей "Лёлик" Бортничук - гитара. Алексей Борисов - гитара. Рафкат Бадретдинов - барабаны.
Songwriters: Бенджамин Фрэнсис Лефтвич
29 июля, 20:00
Зеленый театр ВДНХ
27-летний британского музыканта Бенджамина Фрэнсиса Лефтвича критики описывают термином «инди-фолк». Бенджамин признается, что в свое время на него огромное влияние оказали Ник Дрейк, Боб Дилан, Эллиот Смит и Arcade Fire.
«Бах & Jazz»
30 июля, 19:00
Собор святых Петра и Павла
Алексей Круглов (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган) в Лютеранском соборе представят программу «Бах и джаз». Состоится презентация альбома «Baroque Art. Contemporary Harmony». Проект продолжает эстетику Тимофея Доркшицера и других великих мастеров. Это очень красивая музыка.