День рождения Ника Рок-н-ролла собирает трибьют

30.07.2017 21:44, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 31 июля



ЗВУКИ МЫ / Сергей Храмцевич / Ярослав Курило (Happy Monday at Vermel club)

31 июля, 20:00

Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель

Клуб «Вермель» продолжает делать все понедельники - «хэппи». На этот раз играет проект ЗВУКИ МЫ – группа, которую создали муж и жена Алексей и Ирина Бортничук в 1997 году. Помимо Ирины и Алексея - гитариста, одного из создателей группы «Звуки Му», в группе участвуют клавишник «Звуков Му» Павел Хотин и Алексей Борисов - классик русского авангарда и бессменный лидер группы «Ночной проспект», играющий в «Звуках Мы» на бас-гитаре. «Звуки Мы» работают над новым альбомом. Фрагменты этой программы прозвучит на концерте в Вермеле.

Затем на сцену выйдут Сергей Храмцевич (баритон саксофон) и Ярослав Курило (ударные) - музыканты давно знакомы известны любителям свободной импровизации, но в качестве дуэта будут играть впервые.





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