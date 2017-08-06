К нам едет Troy Lindsey

06.08.2017 22:42, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 7 августа



Псой Короленко и Ян Бедерман

10 августа, 20.30

Проект «МАРТ»

Свободная импровизация на стыке музыки, поэзии и саунд-арта.

Псой Короленко — автор и исполнитель песен, критик, филолог (кандидат филологических наук), перформансист, журналист, преподаватель лицея при МГУ. Его точка творчества кипит где-то на границе шансона и авторской песни, рока и синтетического перформанса.

Ян Бедерман — музыкант с мировым именем, лидер интуитивного направления в музыке и театре, психолог, режиссер. Его музыку можно обозначить, как интуитивный этно-фри-джаз. Мультиинструменталист, «человек-оркестр», мастер импровизации. В его арсенале зафун, укулеле, мелодика, рубап, флейты, сопрано саксофон, голос, перкуссия, iPadы и прочая сантехника.





Troy Lindsey feat. Bosaya Live12 августа, 20:00BUBO Tutor Club & GastropubВсегда интересно, что скрывается за строчками хит-парадов. В Москву приезжает Troy Lindsey – кантри-певец из города Виначи. Он представляет «Cold Emotion» - лучший альбом 2015 г штата Вашингтон, песня «Cold Emotion» вошла в сборник лучших песен Америки. Проводник американца к нашим слушателям и специальный гость шоу – певица BOSÁYA. Их дуэт был красивой легендой нашей сцены, теперь он станет красивой реальностью.«Крематорий»12 августа, 19:00ВинзаводТрудно представить площадку с названием более подходящим для концерта этой группы – ещё её первый давний альбом назывался «Винные мемуары» (1983). Новый, концептуальный альбом «Крематория» - «Люди-невидимки» великолепен, шоу с этой программой удивительно для нашей сцены – там есть и рок-н-ролл, и цирк, и театр. Ожидаем новое слово в старом жанре.Мегаполис12 августа, 20:00Клуб 16 Тонн«Мегаполис» отмечает тридцатилетие! Интеллигентность и вечная юность, постоянная тяга к поиску себя и верность выбранной эстетике — бэнд снискал славу самой удивительной и продвинутой группы нашего времени. Отметки этого пути известны, песни “Karl-Marx-Stadt”, «Москвички», «Где цветы?», альбомом «Супертанго», мультимедийный проект «Из жизни планет». И вершина этого пути – недавний релиз проекта «Zerolines».