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  1958. Родился Брюс Дикинсон - музыкант, участник "Iron Maiden" (Великобритания).

  2003. Родилась Арина Филипенкова - музыкант, участница группы "Происшествие", участник "Арина Филипенкова" (Москва).

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  1960. Родился Ник рок-н-ролл - музыкант (Тверская обл., г. Вышний Волочёк).

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  1974. Скончалась Эльза Альфельт - художник (Дания).

  1972. Родился Конрад Бо - художник (ЮАР).













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К нам едет Troy Lindsey

06.08.2017 22:42, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 7 августа


Псой Короленко и Ян Бедерман
10 августа, 20.30
Проект «МАРТ»
Свободная импровизация на стыке музыки, поэзии и саунд-арта.
Псой Короленко — автор и исполнитель песен, критик, филолог (кандидат филологических наук), перформансист, журналист, преподаватель лицея при МГУ. Его точка творчества кипит где-то на границе шансона и авторской песни, рока и синтетического перформанса.
Ян Бедерман — музыкант с мировым именем, лидер интуитивного направления в музыке и театре, психолог, режиссер. Его музыку можно обозначить, как интуитивный этно-фри-джаз. Мультиинструменталист, «человек-оркестр», мастер импровизации. В его арсенале зафун, укулеле, мелодика, рубап, флейты, сопрано саксофон, голос, перкуссия, iPadы и прочая сантехника.



Troy Lindsey feat. Bosaya Live
12 августа, 20:00
BUBO Tutor Club & Gastropub
Всегда интересно, что скрывается за строчками хит-парадов. В Москву приезжает Troy Lindsey – кантри-певец из города Виначи. Он представляет «Cold Emotion» - лучший альбом 2015 г штата Вашингтон, песня «Cold Emotion» вошла в сборник лучших песен Америки. Проводник американца к нашим слушателям и специальный гость шоу – певица BOSÁYA. Их дуэт был красивой легендой нашей сцены, теперь он станет красивой реальностью.



«Крематорий»
12 августа, 19:00
Винзавод
Трудно представить площадку с названием более подходящим для концерта этой группы – ещё её первый давний альбом назывался «Винные мемуары» (1983). Новый, концептуальный альбом «Крематория» - «Люди-невидимки» великолепен, шоу с этой программой удивительно для нашей сцены – там есть и рок-н-ролл, и цирк, и театр. Ожидаем новое слово в старом жанре.



Мегаполис
12 августа, 20:00
Клуб 16 Тонн
 «Мегаполис» отмечает тридцатилетие! Интеллигентность и вечная юность, постоянная тяга к поиску себя и верность выбранной эстетике — бэнд снискал славу самой удивительной и продвинутой группы нашего времени. Отметки этого пути известны, песни “Karl-Marx-Stadt”, «Москвички», «Где цветы?», альбомом «Супертанго», мультимедийный проект «Из жизни планет». И вершина этого пути – недавний релиз проекта «Zerolines».




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