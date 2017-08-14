«Аукцыон» выступает на Винзаводе, музыка Павла Карманова звучит на воде, «Дочь Монро и Кеннеди» даёт неожиданный концерт, звёзды поют бразильские песни

14.08.2017 16:36, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 14 августа



Псой Короленко, Алиса Тен и Юлия Теуникова – Запрещать

16 августа, 21:00

Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель

На этом концерте будет много бразильского солнца, а сцена будет поделена на троих! Псой Короленко, Алиса Тен и Юлия Теуникова устроят новое пассионарное песенное шоу. На русском языке впервые будут представлены песни Тома Зе (Tom Zé), Каэтано Велозу (Caetano Veloso), Жилберто Жила (Gilberto Gil) и других титанов бразильской музыки.





Дочь Монро и Кеннеди18 августа, 19:30BUBO Tutor Club & GastropubКонцерт, неожиданно появившийся в расписании легендарного питерского проекта. «Дочь Монро и Кеннеди» (ДМиК) - единственная в мире группа, солистка и лидер которой Светлана Чапурина играет на уникальном инструменте - электрической домре. Стиль ДМиК критики определяют как «фолккор». Формат – трио; в составе ритм-секции – бас-гитарист Сергей «Сыч» Сарычев и барабанщик Евгений Лабыч («Ожог», «Мать Тереза», «Церковь Детства»).Аукцыон на Винзаводе19 августа, 20:00ВинзаводЗнаменитая альтернативная группа набрала блестящую форму, играет очень уверенно и мощно и, при этом, звучит умнее и тоньше большинства друзей-конкурентов. Открытие концетного сезона Ы – важнейшее событие нашей рок-сцены.Jah Divizion / лето в садах бабилона!19 августа, 20:00САДЫ БабилонаДжа Дивижн (Jah Divizion) – одна из первых регги-групп в России, первые песни были написаны в 1989 году. Музыка выдержана в традиционном стиле реггей (джа, растафарианство, позитив, легализация благоразумия, противостояние «Вавилонcкой» цивилизации).Natural Sequence20 августа, 20:00Клуб Алексея КозловаМосковский коллектив, созданный продюсером Garimastah и певицей Gala Ga, коллаборация - семи харизматичных и техничных музыкантов. Музыка Natural Sequence –магия, сочетающая в себе симбиоз вокально-инструментальной эклектики, включающий соул, джаз, электронику, хип-хоп и мелодичный ритм-н-блюз. Музыканты коллектива описывают стилистику своих экспериментов как future-soul.Павел Карманов20 августа 2017 20:00Зеленый театр ВДНХ. Сцена на водеСерия концертов "Неоклассики", в рамках которой проходят выступления важнейших представителей современной академической музыки, предлагает большой ретроспективный концерт Павла Карманова. Он будет интересен и любителям минимализма и поклонникам рок-группы «Вежливый отказ», где Карманов долгое время играл на клавишных.Программа будет исполнена звездным составом лучших молодых музыкантов России, на сцену выйдут: Петр Айду (фортепиано), — создатель музыкального театра «Школа драматического искусства», получивший в прошлом году «Золотую маску» за спектакль «Звуковые ландшафты»; Марина Катаржнова (скрипка) — ведущий специалист в Москве по старинной и современной музыке; Петр Кондрашин — внук великого дирижера и сын знаменитого звукорежиссера, первая виолончель в Большом театре России; Полина Бабинкова (скрипка) и Сергей Полтавский (альт) — любимцы столичной публики, последний — создатель фестиваля «Альт — это моя жизнь».Летний воскресный вечер, вода… Представляется, что новая концертная площадка отлично подойдёт для изысканной музыки Карманова.