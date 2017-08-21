Лётчик Джао Да отметит Летний день рождения, Теуникова изменит русский рок, Горбунов играет фьюжн, Джулиани – итальянский джаз

21.08.2017 09:43, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 21 августа



Юлия Теуникова - «Русский рок+»

23 августа, 20:00

Клуб «Гарцующий Дреноут»

Концерт в рамках проекта «Русский рок +». Это серия концертов и интервью с музыкантами - совместный аудио-видеопроект Жени Глюкк, Елены Ртищевой, Юрия Доманского и Евгения Сабельфельда при поддержке «RADIO IMAGINE».

Юлия Теуникова уже 20 лет отучает людей от представления о русском роке как о сырьевом придатке. Интеллектуальный авторский рок в исполнении группы Теуникова и КоМПОзит - это собственный стиль: русская мелодика и изощренная полиритмия, переосмысление блюзовой традиции, элементы фолка, джаза, постпанка, хип-хопа. Тексты песен Юлии Теуниковой могут быть абстрактными и натуралистичными, с частым присутствием описания городских реалий и жизни «маленького человека».

Соведущий - Роман Филиппов.





Anton Gorbunov Group24 августа, 20:00Клуб Алексея КозловаАнтон Горбунов – продолжатель прекрасной отечественной традиции – басистов, которые и лидеры своих групп, и композиторы, и центры энергетической и музыкальной креативности. В разных составах музыка Горбунова оставялет очень радостное ощущение, это фьюжн – позитивный и мастерский. В составе в это вечер - Дмитрий Илугдин. Петр Ившин. Тимур Некрасов. Леонид Бирзович. Вартан Бабаян.Rosario Giuliani (Италия) и Трио Алексея Подымкина26 августа 2017 года, начало в 20:30Клуб Игоря Бутмана на ТаганкеВыпускника итальянской Консерватории «L. Refice» Росарио Джулиани сравнивают с великими саксофонистами. В 2011 году он был признан «Лучшим саксофонистом года» по опросам журнала «MUSICA JAZZ». Росарио выступит с пианистом Алексеем Подымкиным и его трио.Совершенно летний день рождения!26-27 августа, 20:00Китайский Летчик Джао Да!Летчику Джао Да исполнится 18 лет! В этом возрасте уже можно всё, и это будет ключевым мотивом вечера! В празднике участвуют группы: Паперный Т.А.М.; БАБА; OLEГ; Вальсирующие; NELSON. Всю ночь до утра DJ Shalapi со специальным сетом «дети 90-х». Праздник состоится в любую погоду. Вход абсолютно свободный!