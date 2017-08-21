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  1945. Родился Вэн Моррисон - музыкант (Северная Ирландия).

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  1936. Родилась Иран Дарруди - художник (Иран).













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Лётчик Джао Да отметит Летний день рождения, Теуникова изменит русский рок, Горбунов играет фьюжн, Джулиани – итальянский джаз

21.08.2017 09:43, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 21 августа


Юлия Теуникова - «Русский рок+»
23 августа, 20:00
Клуб «Гарцующий Дреноут»
Концерт в рамках проекта «Русский рок +». Это серия концертов и интервью с музыкантами - совместный аудио-видеопроект Жени Глюкк, Елены Ртищевой, Юрия Доманского и Евгения Сабельфельда при поддержке «RADIO IMAGINE».
Юлия Теуникова уже 20 лет отучает людей от представления о русском роке как о сырьевом придатке. Интеллектуальный авторский рок в исполнении группы Теуникова и КоМПОзит - это собственный стиль: русская мелодика и изощренная полиритмия, переосмысление блюзовой традиции, элементы фолка, джаза, постпанка, хип-хопа. Тексты песен Юлии Теуниковой могут быть абстрактными и натуралистичными, с частым присутствием описания городских реалий и жизни «маленького человека».
Соведущий - Роман Филиппов.



Anton Gorbunov Group
24 августа, 20:00
Клуб Алексея Козлова
Антон Горбунов – продолжатель прекрасной отечественной традиции – басистов, которые и лидеры своих групп, и композиторы, и центры энергетической и музыкальной креативности. В разных составах музыка Горбунова оставялет очень радостное ощущение, это фьюжн – позитивный и мастерский. В составе в это вечер - Дмитрий Илугдин. Петр Ившин. Тимур Некрасов. Леонид Бирзович. Вартан Бабаян.



Rosario Giuliani (Италия) и Трио Алексея Подымкина
26 августа 2017 года, начало в 20:30
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Выпускника итальянской Консерватории «L. Refice» Росарио Джулиани сравнивают с великими саксофонистами. В 2011 году он был признан «Лучшим саксофонистом года» по опросам журнала «MUSICA JAZZ». Росарио выступит с пианистом Алексеем Подымкиным и его трио.



Совершенно летний день рождения!
26-27 августа, 20:00
Китайский Летчик Джао Да!
Летчику Джао Да исполнится 18 лет! В этом возрасте уже можно всё, и это будет ключевым мотивом вечера! В празднике участвуют группы: Паперный Т.А.М.; БАБА; OLEГ; Вальсирующие; NELSON. Всю ночь до утра DJ Shalapi со специальным сетом «дети 90-х». Праздник состоится в любую погоду. Вход абсолютно свободный!




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