Вкус и стиль. Новые альбомы Владимира Голоухова, Билли Новика, Марины Барешенковой

23.10.2017 08:42, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 23 октября



Гайворонский – Кондаков – Волков (Санкт-Петербург)

25 октября 2017 г. в 20:00

КЦ ДОМ

Феноменальное трио Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков, Андрей Кондаков: представит к юбилею Гайворонского премьеру программы «Хорошо темперированный блюз» и новые композиции трио, по словам Вячеслава, «довольно странные и необычные».





Билли Новик (Billy Novik) и All Stars Quartet презентуют новую программу «Джазовые стандарты. Часть 2»26 октября, 20:00Клуб «Эссе»Концерт приурочен к релизу альбома неувядающих хитов джазовой музыки. Новик развивается от рок-шансона к джазовым стандартам и это получаетс у него очень хорошо. Играть будут лучшие джазмены города - Yakov Okun (фортепиано), Sasha Zinger (ударные), Vladimir Koltcov-Krutov (контрабас) и Сергей Баулин (Sergey Baulin) (саксофон).Творческий Вечер Владимира Голоухова - презентация нового диска Pervoe Solnce26 Октября 20:00Клуб Алексея КозловаУдивительному музыканту, композитору и человеку – 50! К дате приурочен выпуск новой пластинки коллектива Pervoe Solnce, детища Владимира Голоухова. Музыка группы любима многими, она продолжает жить, развиваться, принимая новые формы, меняя тембры и краски.«Большое счастье отмечать 50-летие крупным музыкальным приношением Жизни, а именно выпуском нового альбома группы Pervoe Solnce! Хочется поделится новыми пьесами со зрителями! Хочется сыграть что-то из прежнего репертуара! Хочется видеть и играть на сцене с единомышленниками и друзьями!» - говорит музыант.Концерт пройдет в два отделения. Первое отведено камерному трио Kle2Go, а во втором гостей вечера ждет много приятных и неожиданных сюрпризов. В концерте примут участие: Сергей Урюпин, Алексей Соколов, Денис Шушков, Ася Соршнева, Петр Ившин, Евгения «Гранде» Ивашова, Сергей Клевенский, Антон Горбунов.«Чернозём»27 октября, 20:00Москва, Вермель - при участии «Лисичкин хлеб»28 октября, 20:00Санкт-Петербург, Арт-салон на Невском 24. - при участии «Кузьма и Виртуозы»Концерт легендарной тюменской формации «Чернозём» пройдёт в Москве при поддержке героев культовой книги Феликса . Сандалова «Формейшен» московской группы «Лисичкин хлеб», а в Питере – культового авангардного бэнда «Кузьма и Виртуозы».Алексей Круглов, саксофон, Игорь Гольденберг, орган «БАХ & JAZZ»28 октября, 18:00Лютеранский собор Петра и Павла.Лауреаты международных конкурсов, известные российские музыканты Алексей Круглов и Игорь Гольденберг представляют уникальную программу. Сочинения Баха нередко «переигрывают» джазовые музыканты, она идеально подходит для импровизаций. Но Алекснй и Игорь нашли свой звук и свою эстетику в этом жанре.«Регулярные Части Авантюристов» в клубе ПушкаревЪ28 октября 2017 г. в 19:00 (!!!)Кафе ПушкаревКонцерт совпадает с Днем Рождения Оксаны Чушь (Мусиной)- лидера группы, редкой по харизме и стильности вокалистки, автора песен и обладателя уникального голоса диапазоном в три октавы. Планируется большой электро-концерт, потом - дискотека.В конце 90-х - начале 2000-х годов РЧА завоевали сердца слушателей московского андеграунда и с успехом выступали на клубных и фестивальных площадках Москвы. После почти десятилетнего молчания и эпизодических концертов, группа возвратилась на сцену.Марина Барешенкова - Презентация CD «Vox Et Amicus Eius»29 октября, 17.00ММ ДКВторой альбом певицы, пианистки и сонграйтера Марины Барешенковой выходит на лейбле «ГЕОМЕТРИЯ». Программа диска будет представлена, как и на записи, почерёдно в двух форматах – артистка использует и живой рояль, и цифровой синтезатор. Латынь в названии и в некоторых композициях – отсылка к «духу старинной музыки», лейтмотивом проходящему через многие песни Барешенковой.В числе пристрастий Марины , помимо старинной музыки, Сергей Рахманинов, Jethro Tull, Antony & the Johnsons, Tori Amos, Thelonious Monk, «Вежливый отказ», а также философ Сёрен Кьеркегор.