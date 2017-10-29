Глаза разбегаются! Одна из самых ярких концертных недель года

29.10.2017 22:16, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 30 октября



«Аукцыон» - Концерт в честь 25-летия альбома «Чайник вина»

30 октября, 20:00

«Эрарта» (СПб)

Юбилейный концерт по достойному поводу – знаменитый альбом «Чайник вина» – первый из записанных Ы с Хвостом – Алексеем Хвостенко. Как играть этот материал без знаменитого барда, но так, чтобы дух Хвоста незримо присутствовал в зале – большой вопрос. На этот раз обещаны специальные гости, в том числе Анна Хвостенко и «фишки» с первой презентации альбома.





Презентация альбома «ОНО»7 ноября, Начало пресс-конференции в 19:30, Начало кинопоказа в 21:30Кинотеатр «Пионер»Новый альбом издательства «ГЕОМЕТРИЯ» объединяет музыку к культовому фильму-трагикомедии Сергея Овчарова «Оно» (1989), которую написал Сергей Курёхин, и сам фильм. Альбом уже представили на прошлой неделе в Фонде Курёхина в Питере. В московской презентации примут участие представители издательства, лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий, участвовавший в фильме, дочь Сергея Курёхина Юлия. Также выступит участник «Поп-механики», руководитель и солист вокального дуэта Duo Zikr Игорь Калинаускас (Силин).Алексей Архиповский2 ноября в 20:00Театр ЭстрадыОдно из главных чудес нашей музыкальной цивилизвции. Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский – человек уникальный: на трех струнах он создаёт музыкальную Вселенную – от забавных фолк-зарисовок до рок-н-ролльных драйвовых произведений и изощренных классических пассажей. Архиповского «на ура» принимает США, Европа,Япония и Китай. Когда музыку Алексея хотят с кем-то сравнить, то чаще всего звучат две фамилии, далёкие и близкие одновременно - Паганини и Хендрикс. В завершение добавим, что артисту в этом году исполнилось 50! Праздник.«Очелье Сороки»2 ноября 2017 г. в 20:00Культурный центр ДОМБольшой сольный концерт. Вдохновение для творчества группы «Очелье Сороки» - традиционная русская культура, фольклор народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.Вежливый Отказ. Презентация CD «Военные Куплеты».2 ноября, 19:00Московский Межднародный Дом Музыки. Театральный залЭта программа готовилась давно – лидер «Отказа» Роман Суслов работает над ней с 2008 года. Цикл "про войну" развивается от уже хорошо известной песни «Мы победим», часть произведений перетекла в программу «Гуси Лебеди», но теперь перед нами - финальный результат. Также в ММДМ прозвучит совсем новая программа группы - «Романсы».Леонид Фёдоров с акустическим концертом в Рюмочной (Зюзино)!3 ноября, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоЛеонид Фёдоров - лидер легендарной группы «Аукцыон», уже много лет записывает невероятные сольные альбомы и диски сайд-проектов. На «сольниках» Леонид даёт поклонникам уникальную возможность услышать старые песни, которые не вписываются в программы, исполняемые группой, и показывает новые, ранее не исполнявшиеся, вещи.The Hatters («Шляпники»)3 ноября, 20:00Главсlub Green ConcertThe Hatters - молодой петербуржский коллектив, зародившийся в среде артистов театра «Лицедеи», татуировщиков и видеоблогеров, меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет. Будут сыграны новые песни, придут приглашенные оркестровые музыканты, а также друзья «Шляпников» из Little Big Family - в качестве специальных гостей.The Second Approach Trio -"Второе приближение" - «НОЧЬ Искусств»4 ноября, 21:00Театральный музей имени А. А. БахрушинаРедкий концерт супертрио: Андрей Разин – фортепиано, перкуссия, голос; Татьяна Комова – вокал, перкуссия; Игорь Иванушкин – контрабас, перкуссия, голос. Музыканты – мастера свободной, спонтанной музыки, которая остаётся в памяти, как идеально сочинённая и исполненная.MR.БЭНИШ - Презентация EP «Ребёнок, дикарь и животное»5 ноября, 17.00ММ ДКДевятый альбом, цифровой EP группа MR.БЭНИШ представит в обновлённом составе. Прозвучат песни с нового мини-альбома и хиты, записанные и изданные ранее. Предыдущие альбомы группы можно приобрести в ДОМе КУЛЬТУРЫ, получить автографы - на них и сфотографироваться с музыкантами на память.