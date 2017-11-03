Презентуются три альбома и три книги

03.11.2017 19:02, Музыка: анонсы



Александр

Кутинов

Александр Кутинов решил заглянуть вперёд и подсмотреть, что нас ждёт в ноябре на дружественной площадке Магазина музыки ДОМ КУЛЬТУРЫ

«МR.БЭНИШ» - Презентация EP-альбома «Ребенок, дикарь и животное»

5 ноября, 17:00

Группа нарушает сразу четыре более-менее устоявшихся канона жанра. Первое - не работает в каком-то определенном стиле, свободно, изящно и легко перелетая от фолка к прогрессиву, от лайт-гранджа к позитивной готике ( бывает и такая), а от нью-вейва к классическому арт-року. И это только малая толика окученных направлений. Второе – не берут отпусков и больничных, а активнейшим образом креативят - презентуемый EP уже девятый в дискографии. Еще – в своей цветастой, пышной и по-хорошему выпуклой лирике приемлют и пронзительный драматизм, и едкий сарказм. И наконец, в камерном живом формате воспринимаются даже круче, чем в клипах и студийных записях. Плюс - в ДК команда Халыга Салаева предстанет в обновленном составе.





«ТРЕТИЙ РИМ» - Презентация альбома «Безимени»12 ноября, 17:00Чтобы там не говорили, но самый настоящий рок – это хард рок. В случае с командой с экуменическим названием, он с хорошей дозой приправы модерна и, как это не странно звучит, домоцартовской классики. Красота и стройность, нежность и расколотое пополам сердце поэта не исключают напора и драйва. Извините за прямоту, но «музыка должна быть с яйцами». А уж вокал – горячий привет Дэвиду Байрону. Нас ждет акустический сет от фронтмена команды Сергея Смольянинова, естественно, выдержанный в настроении недосказанности и полунамеков, мирно уживающихся с жесточайшей ритмикой. С гитарой он управляется как отличник рок-подготовки, удивлять публику умеет тоже.Сергей ЖАРИКОВ Презентация книжного «Триптиха»19 ноября, 17:00Живая и даже вполне себе упитанная легенда современной контркультуры многолик и творчески беспощаден. Господин-товарищ Жариков феноменально интеллектуален, политически грамотен, харизматичен и артистичен. Просвещая народ звучным словом или исполняя нетривиальный панк-рок, он словно горячими рукавицами обнимает душу присутствующих в зале, и объятия эти остаются навсегда. На этот раз создатель культовой группы ДК (название ничего не напоминает?) представит три вербальных альбома - три тома собственных сочинений, объединенных в «Триптих». Это собрание откровений, выходивших в изданиях магического разнообразия, - от «Молодой Гвардии» и газеты «Труд», до «Сокола Жириновского»и «Специального Радио». Споет ли издатель журналов «Сморчок» и «АТАКА» (в ММ ДК еще есть реликтовые экземпляры!)? Это вряд ли, но бонусы вроде диджипаковых изданий ДК, которые буду вручаться предъявителю купленного «Триптиха», и пирожков от супруги Екатерины - гарантированы.ALEXey DAVLETSHIN - Презентация альбома «Kiss & Fly»26 ноября, 17:00На чем еще играть реальному романтичному мужчине, как не на гитаре? Алексей Давлетшин этим и занимается - с потрясающим градусом виртуозности. Его стиль - от блюза разной степени тяжести до разнообразного джаза, а гитара – некая форма чувственной любви. Организатор «Guitar Summit» предложит почувствовать и оценить это всем слушателям своих трансцендентных и затейливых пьес. «Romantic Man» - так называется предыдущий альбом мастера, который весной с успехом уже выступал в Доме Культуры. Теперь его новое качество воплотилось в новый диск, реализованный во всех форматах.