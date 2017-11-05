Неизвестная музыка Курёхина, новая книга Степанцова, новый альбом «Третьего Рима»

05.11.2017 23:19, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 6 ноября



Презентация альбома «ОНО»

7 ноября, 19:30 - Презентация

Книжный магазин Pioner Bookstore

7 ноября, 21:30 - Показ отреставрированной версии фильма «Оно»

Кинотеатр Пионер

Лейбл «ГЕОМЕТРИЯ» представляет специальное издание, объединивше отреставрированную версию культового фильма «Оно» (1989) Сергея Овчарова, поставленного по легендарному роману-сатире Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города» и ремастированный саундтрек к этой картине, написанный Сергеем Курёхиным. Эта музыка ранее никогда не публиковалась.

В презентации примут участие представители «ГЕОМЕТРИИ», лидер тогда — «Группы продлённого дня» (ГПД), сейчас- группы «Разные люди» - Александр Чернецкий (в картине звучит трек в его исполнении «Россия»), участник проекта Курёхина «Поп-механика» художник и композитор Игорь Калинаускас (Duo Zikr), а также родственники Сергея Курёхина.

Вход на презентацию — свободный, по регистрации. Вход на показ - по билетам.





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