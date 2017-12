Супербаттл джазовых супертрио!

Концерты с 13 ноября



Ганелин - Круглов - Юданов

13 ноября, 20:00

Культурный центр ДОМ

Новое трио легендарного Вячеслава Ганелина (экс-трио ГТЧ) впервые сыграло на самом первом Leo Fest in Russia – тот концерт 2012 года в ДК МЭЛЗ оставил блестящее впечатление. Музыканты закрепили его гастролями.

Вместе с Вячеславом играют артисты лейбла Leo Records, - участник ансамбля саксофониста Владимира Резицкого - джаз-группы "Архангельск", барабанщик и перкуссионист Олег Юданов и Алексей Круглов - саксофонист и композитор, поэт, один из лидеров нового джаза в России. В первом отделении Вячеслав Ганелин выступит с соло-программой, во втором к Вячеславу присоединятся Алексей с Олегом. У трио вышло три альбома, один из которых - "Us", выпущенный лейблом Лео Рекордс, будет представлен на вечере.





Гайвронский – Чекасин - Тарасов14 ноября, 20:0014-й Фестиваль новой музыки «Длинные Руки»14 – 17 ноября, 20:00Культурный центр ДОМФестиваль «Длинные Руки», словно конкурируя с концертом в предыдущий день, открывает другое суперзвёздное трио – Вячеслав Гайворонский и два участника трио ГТЧ - Владимир Тарасов и Владимир Чекасин. Концерт приурочен к юбилею Вячеслава Гайворонского. Программу трио которое тоже можно сократить до «ГТЧ» назвали «210 на троих».Также в программе 14-й Фестиваля новой музыки «Длинные Руки»:15 ноября - К юбилею Вячеслава Гайворонского: Первый струнный квартет (1971) и композиции для струнного трио с трубой16 ноября - Hikashu (Япония)17 ноября - Jorma Tapio & Janne Tuomi; Lekkujad (Финляндия).The Second Approach Trio - Презентация CD «Rezi Vár»15 ноября, 20:00Клуб Алексея КозловаБлестящее московское новоджазовое трио «Второе приближение» Андрей Разин (фортепиано, перкуссия, лидер коллектива), Татьяна Комова (вокал, перкуссия), Игорь Иванушкин (контрабас) принимают эстафету концертов лучших джазменов своего времени. Концерт в Клубе Козлова не уступит и в драйве, и в креативности выступлениям в КЦ ДОМ. Повод для встречи важный - релиз CD «Rezi Vár» на лейбле Fancymusic.«Второе Приближение» возникло в 1998 году и за годы своей карьеры выступило в концертах и на фестивалях в России, Литве, США, Польше, Германии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Австрии, Норвегии, Израиле, Китае. В дискографии трио – десять CD, кредо - синтез композиции и импровизации, осуществлённый в современной полистилистике новоджазовой сцены. Дух свободы и творчества поддерживался особой атмосферой венгерского городка Рези, раскинувшегося на холмах неподалеку от озера Балатон, где шда работа над презентуемым диском.Умка и Новый состав в Москве, вход свободный15 ноября, 20:00Клуб «Афиша»Умка и Новый состав играют первый электрический концерт в юбилейном сезоне. Умка пишет: «Ровно двадцать лет назад, если не считать пары джемов осенью 1995 года, мы с Борей Канунниковым впервые сыграли вместе на сцене в составе тогдашнего «Броневичка» и с тех пор, можно сказать, не расставались. Редкий случай в наше время, особенно в так называемой «нашей среде». Получается, у нас юбилей — тихий, без криков, букетов и салютов. Впрочем, если вы принесете пару фейерверков или тортик, мы с радостью отпразднуем вместе с вами».Вход свободный, взносы приветствуются.Алексей Давлетшин15 ноября, 20:00Клуб «Сан-Диего»Гиртарист продолжает серию презентация своего нового альбома «Kiss&Fly» и обещает cогреть всех старых и новых друзей тёплой атмосферой и приятной музыкой. Участники концерта : Алексей Давлетшин - гитара, Паата Чакабериа - бас, Асия Шакирова - клавишные, Андрей Панкратов - барабаныДобрый вечер в поддержку Александра Лаэртского17 ноября, 18.00.Рюмочная в ЗюЗиНоКонцерт в поддержку Александра Лаэртского. Все средства, собранные на благотворительном «Добром вечере», будут переданы Александру на так необходимый ему очередной курс восстановительного лечения после инсульта, сообщается на странице площадки в фейсбуке.В сборном концерте примут участие группа «Х.З.», Вадим Степанцов («Бахыт-Компот»), Карл Хламкин и его оркестр, «Запрещённые барабанщики», Михаил Елизаров, Виктор Пузо и др. В рамках «Доброго вечера» также пройдёт благотворительный аукцион картин.New New World Radio VIII17 ноября 2017 г. в 23:00Powerhouse MoscowПланируеся Восьмая пощечина музыкальному мещанству и дурновкусию от тяжелой артиллерии радио New New World. Мещансто по-толстовски не отзываеся, но это никого не волнует. Участники вечеринки: «Бесполезные ископаемые» w/ Гарик Осипов; Disco Inferno special; Alexei Borisov & Katya Rekk; Amateur Exorcist; Stropharia; Metarave w/ Standard Model. Список не окончательный! Целую ночь, до 5 утра будет экстремально и круто.Вход на вечеринку свободный, поддержать радио можно через коробку для пожертвований. Пароль и явки прежние!Сергей ЖАРИКОВ - Презентация книжного триптиха19 ноября, 17.00ММ ДКПублицист, теоретик контркультуры, политтехнолог, издатель журналов «Сморчок» и АТАКА, внесистемный аналитик, основатель группы ДК, автор концепта «Русский рок» выпустил трёхтомник, условно названный «ТриптихЪ». Прошлогодний Культурник, в ходе которого состоялась презентация первых двух томов, прошёл с аншлагом. Спустя год Сергей Жариков представит «ТриптихЪ» целиком.В 2017 году Сергей Жариков стал лауреатом российской культурно-просветительской премии «Нонконформизм», учреждённой в конце 2009 года «Независимой газетой» и её литературным приложением «НГ-Ex libris».Только на данном культурнике! Те, кто приобретёт «ТриптихЪ» в этот день, а также те, кто купил его ранее и принесёт все три книги с собой на мероприятие, получат в подарок два издания альбомов группы ДК. После мероприятия - авторские пирожки от Екатерины - супруги Сергея Жарикова.В ММ ДОМ КУЛЬТУРЫ есть в продаже «ТриптихЪ», альбомы ДК и, уже заканчивающиеся комплекты журнала АТАКА.