Датчане, сибиряки, казахстанцы, эстонцы - едут в Москву, а московская СТЕКЛОТАРА – в Питер!

20.11.2017 09:38, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 20 ноября



Круглов – Рагазанов. Презентация альбома

20 ноября 19:00

Клуб Алексея Козлова. Trane Zen Art

Дуэт московского саксофониста Алексея Круглова и санкт-петербургского барабанщика Александра Рагазанова представляет альбом «На пути к согласию», выпущенный московским лейблом SoLyd Records. Стиль записи - импровизационная музыка, новый джаз. Во втором отделении концерта состоится джем-сейшн.





Ken Vandermark - Made To Break и гости22 ноября, 20:00 до 23 ноября, 23:30Культурный центр ДОМДвухдневная резиденция знаменитого саксофониста Кена Вандермарка. Можно будет услышать композицию с грядущего альбома проекта Made to Break «Trebuchét», посвящение культовой нойз-рок-группе Shellac. На альбоме три масштабные композиции, посвящённые, соответственно, группе Shellac, писательнице Сьюзан Зонтаг и художнику Керри Джеймсу Маршаллу. Альбом вышел на CD и на виниле.Ансамбль Hortus Musicus (Эстония) Рождение Европы. Музыка XII–XVII веков20 ноября, 19:00Концертный зал имени П. И. ЧайковскогоАнсамбль старинной музыки Hortus Musicus (дирижёр – Андрес Мустонен) даст юбилейный концерт. Этот коллектив постоянно вспоминают продвинутые меломаны и слушатели – его абсолютный авторитет сложился ещё в Советском Союзе и только укрепился в новое время. В программе: Традиционные мозарабские, мавританские и иудейские песнопения, Средневековые танцы, Музыка трубадуров и миннезингеров, В. фон дер Фогельвайде, М.Преториус, К.Монтеверди, Г.Пёрселл, А.Корелли, Х. де Энсинья, Ф. де ла Торре, Дж.Майнерио, Н. фон Ройенталь.Алевтина - Концерт23 ноября, 20:00Клуб АфишаПрекрасная вокалистка, в активе которой содружество с разноплановыми коллективами – от «Культурного бункера» до «Мельницы» и несколько сольных альбомов, даёт концерты нечасто. Её выступление - возможность услышать редкий по красоте голос и познакомиться с оригинальным вариантом русского фолк-рока.Вова Терех & СТЕКЛОТАРА24 Ноября, Пятница - Камчатка / Санкт-Петербург https://vk.com/event15557979325 Ноября, Суббота - VinyllaSky / Санкт-Петербург https://vk.com/event15637137026 Ноября, Воскресенье - Капкан / Санкт-Петербург https://vk.com/event156522535У звёздной гаражной супергруппы первая в её истории гастроль в солнечный Санкт-Петербург! Публикуем страницы событий в ВК. Лидер бэнда Вова Терех предлагает – «…вступайте кому куда удобнее, следите за рекламой и приходите на концерт, а лучше - на все три!»Адаптация - презентация альбома «ОЛДСКУЛ»25 ноября, 19:00клуб ЛЕСВ 2017 году группа АДАПТАЦИЯ бурно отмечает 25-летие - продолжает серию концертов, представляющих сборники лучших песен. Группа выпустила 13 студийных альбомов – выбирать есть из чего. Начало процессу было положено альбомом «Radio Resistance», содержащем песни 90-х годов, теперь представляется вторая часть «беста» - хиты «нулевых», песни с альбомов «Джут», «Так горит степь», «Время убийц». На двух часовом концерте будут представлены обе юбилейные пластинки - сыграны старые и новые песни.«Инструкция По Выживанию» в Москве26 ноября, 19:00Пивной Ресторан GoodBeerBarРок-музыкант, поэт, писатель, фотохудожник Роман Неумоев и его «Инструкция по выживанию» впервые за долгое время выступят с единственным концертом в Москве. В программе главные хиты ИПВ и новые песни. ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!«Оптимальный Вариант» Презентация греческого альбома26 ноября, 17:30Высоцкий-клубКомпания «Репей» и издательский лейбл «Союз Мьюзик» представляют двойной «Греческий Альбом» группы «Оптимальный Вариант» «Песни из Садов Диониса», созданный по мотивам мифов и легенд Древней Эллады. Авторские русскоязычные произведения (в т.ч. и переведённые на греческий язык); зонги на поэтические тексты античного драматурга Еврипида; греческая фолк-музыка и буйство самых разнородных жанров.Записан альбом с привлечением ряда музыкантов, не входящих в состав группы, в аранжировках задействованы: саксофон, труба, флейты, женский хор, арфа и «академические» струнные.Алексей Давлетшин - презентация альбома «Kiss&Fly»26 ноября, 17:00ММ ДКВиртуозный гитарист, организатор регулярных «Guitar Summit» представит свой новый альбом «Kiss&Fly» - коллекцию прозрачных и светлых акустических пьес. Давлетшин уже играл в зале на Кутузовском проезде. Тогда он только начинал движение в сторону изысканной гитарной акустики, с ним играли бас-гитарист Паата Чакаберия и гитарист Александр Александров, участник группы Юрия Антонова – настоящие мастера гитары. Теперь этот путь Давлетшиным пройден – программа готова, записана и обкатана. В ней соединены звонкие гитарные риффы, лёгкие мелодии и блестящие импровизации. Разнообразие приёмов, переходов и эстетик гармонично вписывается в общую атмосферу – креативную, но не грузящую, а расслабляющую.Предыдущие альбомы Давлетшина представлены в ММ ДК – это мейнстрим-джаз релиз «40», записанный под влиянием и при участии мэтра и учителя Алексея Кузнецова и блюз-рок-альбом «Romantic Man» (ArtBeat Music). «Kiss&Fly» выпущен в разных форматах – винил, CD, цифровой релиз, флешка.