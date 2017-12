ПлюхаЖабаФига берут Вермель, в ЦДХ музыканты вспоминают Хвостенко

27.11.2017 20:07, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 27 ноября



Рада и Терновник

28 ноября, 20:00

Китайский Летчик Джао-Да

Большой электрический концерт популярной группы психоделического фолк-хард-рока. В составе «Рады и Терновника» дебютирует Николай Котовский (бас-гитара). Каждый новый музыкант рядом с потрясающей вокалисткой Радой это не просто новые музыкальные краски, но новая вселенная звуков и смыслов.





The THING28 ноября, 20:00Культурный центр ДОМTHIN БРО ФЕСТ29 ноября, 20:00Культурный центр ДОМСкандинавы The Thing (Швеция – Норвегия) - группа скандинавских авангардмстов – играет привлекательное сочетание free-jazz и garage-rock. В составе группы : Матс Густафссон (Mats Gustafsson) – саксофон, электроника (Швеция), Ингебригт Хокер Флатен (Ingebrigt Håker Flaten) – бас-гитара, контрабас (Норвегия), Пол Нильссен-Лав (Paal Nilssen-Love) – ударные (Норвегия), Микаэль Верлин (Mikael Werliin) – звук (Швеция)Скандинавское нашествие продолжат музыканты из Норвегии, а помогут им участники группы БРОМ, играющей оголтелый панк-джаз. В THIN БРО ФЕСТ (Норвегия – Россия). сыграют: Ингебригт Хокер Флатен (Ingebrigt Håker Flaten, THE THING) – бас-гитара, контрабас (Норвегия), Пол Нильссен-Лав (Paal Nilssen-Love, THE THING) – ударные (Норвегия), Антон Пономарёв (БРОМ) – альт-саксофон (Россия), Дмитрий Лапшин (БРОМ) – бас-гитара, контрабас (Россия)ПлюхаЖабаФига - 1 декабря - Вермель1 декабря, 20:00Легендарный Московский Музыкальный Клуб ВермельНаконец-то эти умные, красивые люди обрели достойное их музыки название! Трио Посткоммунистического Джазу (СПБ-Москва) выступит в составе - ПЛЮХА (Лолита, Византийский Арт Панк Ансамбль, оркестр АПозиции, оркестр Антон Тут Рядом) – гитара, саксофон, джембе, флейта, ЖАБА (Лолита, Комитет Охраны Тепла) – фортепьяно, ударныеФИГА (Сказы Леса, Византийский Арт Панк Ансамбль) – вокал, перкуссия, дивайсы.Корифеи отечественного авангарда и эксперимента играют не рок, не джаз, не электронику. Будет исполнена интуитивная музыка в стиле абстрактный экспрессионизм. «Это как если бы вы всю жизнь видели картины классиков-реалистов и французских импрессионистов и вдруг увидели Малевича, Кандинского и Поллака» - проводит смелую парллель пресс-релиз, описывая предстоящий концерт.Вечер памяти Алексея Хвостенко1 декабря 2017 г. в 19:00Центральный Дом художника / The Central House of ArtistsПро концерт рассказывает издатель и ккультуртрегер Олег Коврига (Отделение Выход):«Два года назад на 75-летие Хвоста мы сыграли спектакль «Первый Гриб». Далось нам это тяжело. Но, думаю, в результате все участники процесса были счастливы. И при этом мы привыкли друг к другу и, несмотря на то, что прошло уже два года, нам не хватает нас, прекрасных, и нашего «Первого гриба». На этот раз мы играть спектакль не будем. Это чересчур тяжело организационно.Но «Гриб» породил группу «ХвосТен&Ко». Я услышал этот коллектив в начале 17-го года — и очень обрадовался! Мне всегда казалось, что Анечка Хвостенко имеет очень мощный творческий потенциал, который никак не реализуется и в жизнь не воплощается. А тут они встретились с Алисой Тен, Ваней Жуком, Димой Шумиловым и Данилой Ленци - и, вот, оно случилось! Ребята нашли друг друга.Думаю, что Хвост был бы счастлив это услышать. Надеюсь, что те, кто придёт 1-го декабря в ЦДХ, тоже будут счастливы…К сожалению, 1 декабря с нами не будет Лёни Фёдорова. 22-го декабря в том же ЦДХ у него будет большой сольный концерт. И организаторы опасаются, что выступление Лёни на «Хвосте-77» понизит явку зрителей на его сольном концерте. На 99,99% уверен, что это не так. Народ придёт в полном составе на Лёнин предновогодний концерт в любом случае. Независимо от «Хвоста-77». Но тревогу организаторов можно понять. Так что будем играть «бескозырку». Тем более, что Лёню мы ещё много раз увидим и услышим. И 1-го декабря он нам, конечно же, был нужен просто для привлечения зрителей. Чтобы они пришли - и увидели, как прекрасна группа «ХвосТен&Ко».Но я надеюсь, что вы, друзья мои, всё равно, придёте на день рождения Хвоста и услышите замечательную группу «ХвосТен&Ко»».БРОМ \\ Сольный концерт1 декабря, 20:00Музей предпринимателей, меценатов и благотворителейБольшое сольное выступление столичного ноу-джаз коллектива БРОМ / BROM. Коллектив собрался в 2008-ом году, несколько раз менял составы и инструментарий и сейчас выглядит так: Дмитрий Лапшин на басу, Антон Пономарёв на альт-саксофоне, Ярослав Курило – барабаны. Если раньше группу ассоциировали больше с новой фри-джазовой импровизацией, то сейчас ребята играют скорее пост-математический панк с весомыми саксофонными партиями-припевами. Настроение композиций соответствует названиям – «Омлет», «Передайте за проезд», «Жажда» – оно угловатое, сильное и часто недоумевающе-ироничное.Марина Барешенкова в Особняке Носова. Новый альбом1 декабря 2017 г. в 19:00МИКЦ "Особняк купца В.Д. Носова"В первый день зимы Марина Барешенкова презентует альбом VOX ET AMICUS EIUS (голос и его друг). На этот раз — в уникальной атмосфере Особняка купца В. Д. Носова, на одной из своих любимых площадок. Будут песни из нового диска - лирические, дневниковые, исповедальные. А ещё — абсолютные премьеры и старые, любимые вещи. В творчестве этого музыканта можно найти влияния и средневековых баллад, и британского прогрессив-фолка, и американского блюза. В первом отделении артистка будет играть на фортепиано, во втором — на цифровом пианино Kurzweil.АукцЫон2 декабря , 20:00ARBAT HALLКонцерт знаменитой независимой группы - проверенное и гарантированное удовольствие. Мы знаем, что услышим, что увидим и уверены – это, как и всегда, будет звучать по новому и круто.ARTVITAE - Презентация CD «II» в акустике3 декабря, 17.00ММ ДКARTVITAE играет классический хард-рок с добавками блюза и арта.-Первый альбом «Искусство Жизни» (2014) - подборка мелодичных хард-н-хэви композиций, стиль второго соединяет хэви-метал, блюз, грандж и фолк. Специально для ДК группа подготовила акустическую программу, в которой прозвучат песни с обоих альбомов, кавер-версии на хиты классиков мирового рока и премьеры новых песен.