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В отличие от физических упражнений пытки не полезны для здоровья. Андрей Налин

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  1949. Родился Том Уэйтс - музыкант (США).

  1980. Скончался Дарби Крэш - музыкант, участник "Germs" (США).

  1993. Скончался Абидин Дино - художник (Турция).

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  1980. Скончался Джон Леннон - музыкант, художник, писатель, активист (Великобритания).

  1949. Родился Рэй Шульман - музыкант-мультиинструменталист, участник групп "Simon Dupree and the Big Sound" и "Gentle Giant" (Великобритания).

  1943. Родился Джим Моррисон - музыкант, участник "Doors" (США).

  2004. Скончался Джексон Маклоу - поэт, перфомансист (США).

  1974. Родился Реми Ноэ - художник (Великобритания).

  2004. Скончался Клив Грэй - художник (США).

  1990. Скончался Тадеуш Кантор - художник (Польша).

  1886. Родился Диего Ривера - художник (Мексика).

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  1956. Родилась Марина Саввиных - писательница, публицист, главный редактор журнала "День и ночь" (Красноярск).

  1986. Скончался Анатолий Зверев - художник (Москва).













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Неделя эксклюзивного андеграунда

04.12.2017 11:30, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 4 декабря

 

Музыка альтернативная, независимая и удивительная – отпечаток, отзвук «другой» реальности – и концертной, и альбомной, и медийной


Алексей Кузнецов Сотоварищи. Guitar Forms.
5 декабря 2017 г. в 20:30
Клуб Алексея Козлова
Концерт в рамках постоянного проекта «Guitar Forms». Автор проекта – легендарный гитарист, композитор, аранжировщик, народный артист России Алексей Кузнецов. Исполнители – сам маэстро и компания его коллег по профессии, замечательных джазовых гитаристов. В программе – оригинальные произведения мастера и джазовая классика. Настояший большой джаз – и по смыслу, и по духу.



Вежливый отказ «Пыль на ботинках»
7 декабря 2017 г. в 20:30
Проект «МАРТ»
Презентуется новое издание альбома не просто легендарного, но эпохального, диска, который показал, что российские музыканты «могут» играть не только не хуже коллег из других стран, но и совершенно по-своему. Во второй альбом группы (1987) вошли, как минимум, два главных хита «банды метафизических декадентов» — «Статуи отцов» и «Кузнец» и три хита первостепенных: «В чужих озерах сна..», «Помощник» и первая бессловесная песня Романа Суслова — «Рыба». Материал диска «Пыль на ботинках» не терял своей актуальности и всегда оставался в концертном репертуаре «отказников».
Объявленное лейблом «Геометрия» издание альбома совпадает по времени с выходом десятого студийного альбома «Вежливого отказа» «Военные Куплеты» и появлением новой, предельно романтической программы «Романсы». Музыканты «Вежливого отказа» на сцену Кафе «Март» выйдут полным составом, то есть – всемером.



Контора Кука - Концерты-презентации альбома «Mein lieber friend…»
8 декабря, 20:00 – Самара, Труба Street Bar
15 декабря, 20:00 – Санкт-Петербург, Клуб Banka
16 декабря, 20:00 - Москва, клуб Вермель
17 декабря, 17:00 – Москва, ММ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Группа Контора Кука (Самара) представляет альбом «Mein lieber friend…» - шестой диск команды, выходящий в московском независимом издательстве «Геометрия». Контора Кука на новом диске играет шумовую, экспериментальную музыку с ярко выраженной сексуальной направленностью. «В аранжировках мы придерживались стиля постметал» - говорит про новый альбом лидер группы, автор песен Владимир «Кук» Елизаров (гитара,  вокал, барабаны). Смешение языков в названии релиза «Mein lieber friend…» – это  ироничное обращение к собеседнику, оно определяет настроение и интонацию всего альбома.



Оберманекен в Рюмочной (Зюзино)
8 декабря 2017 г. в 21:00
Рюмочная в ЗюЗиНо
Анжей Захарищев фон Брауш и легендарная группа «Оберманекен» - одна из самых загадочных формаций нашей рок-музыки - впервые в Рюмочной с акустической программой «Византийский Астронавт». Во время концерта состоится сьемка эпизода фильма режиссера Глеба Алейникова - одного из основоположников «параллельного кино», сейчас академика телевидения.



Ник Рок н ролл & AzZza ID
9 декабря 2017 г. в 18:00
Мьюз
Ник Рок н ролл & AzZza ID (при участии ритм-секции группы «Трите Души» и Арины Карельской) представят на суд зрителей новую электрическую программу. Событие, с присущей Нику креативностью и фантазией, объявлено, как «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ»



Денис Третьяков
10 декабря 2017 г. в 20:00
Bud Place - Гоголь/ Москва/Gogol Club
Шансонье параллельной эстрады Денис Третьяков проведет воскресную предновогоднюю литургию для жителей Москвы и Московской области. В программе песни разных лет, призы, фанты и веселые розыгрыши. Состоится продажа-презентация двух новых альбомов.



Александр С. ВОЛКОВ и Сергей ГУРЬЕВ
Презентация документального романа «Журнал «КонтрКультУр'А». 1989-2002. Опыт креативного саморазрушения» с участием заслуженных деятелей современной контркультуры
10 декабря, 17.00
ММ ДК
Журнал «КонтрКультУр’а» - самое значимое альтернативное издание в мире самиздата, созданное на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Это был журналистский арт-проект – не имеющая аналогов в стране попытка осознания своего времени в контектсте рок-культуры, культуры вообще и контркультуры в частности. Под одной обложкой в новой книге собраны самые знаковые материалы издания за его 15-летнюю историю (в т. ч. тексты из журнала Pinoller), а также тематические интервью Сергея Гурьева, на протяжении многих лет являвшегося фактически единственным спикером проекта.
В музыкальной программе Культурника: Mythrophan Насосов (анаЛизы, Деревянное Дерево, CODAаkkустиkа), Светлана Чапурина (Дочь Монро и Кеннеди) и киберпанк-рок-группа 386 DX под управлением Алексея Шульгина.




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