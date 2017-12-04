Неделя эксклюзивного андеграунда

04.12.2017 11:30, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 4 декабря

Музыка альтернативная, независимая и удивительная – отпечаток, отзвук «другой» реальности – и концертной, и альбомной, и медийной



Алексей Кузнецов Сотоварищи. Guitar Forms.

5 декабря 2017 г. в 20:30

Клуб Алексея Козлова

Концерт в рамках постоянного проекта «Guitar Forms». Автор проекта – легендарный гитарист, композитор, аранжировщик, народный артист России Алексей Кузнецов. Исполнители – сам маэстро и компания его коллег по профессии, замечательных джазовых гитаристов. В программе – оригинальные произведения мастера и джазовая классика. Настояший большой джаз – и по смыслу, и по духу.





Вежливый отказ «Пыль на ботинках»7 декабря 2017 г. в 20:30Проект «МАРТ»Презентуется новое издание альбома не просто легендарного, но эпохального, диска, который показал, что российские музыканты «могут» играть не только не хуже коллег из других стран, но и совершенно по-своему. Во второй альбом группы (1987) вошли, как минимум, два главных хита «банды метафизических декадентов» — «Статуи отцов» и «Кузнец» и три хита первостепенных: «В чужих озерах сна..», «Помощник» и первая бессловесная песня Романа Суслова — «Рыба». Материал диска «Пыль на ботинках» не терял своей актуальности и всегда оставался в концертном репертуаре «отказников».Объявленное лейблом «Геометрия» издание альбома совпадает по времени с выходом десятого студийного альбома «Вежливого отказа» «Военные Куплеты» и появлением новой, предельно романтической программы «Романсы». Музыканты «Вежливого отказа» на сцену Кафе «Март» выйдут полным составом, то есть – всемером.Контора Кука - Концерты-презентации альбома «Mein lieber friend…»8 декабря, 20:00 – Самара, Труба Street Bar15 декабря, 20:00 – Санкт-Петербург, Клуб Banka16 декабря, 20:00 - Москва, клуб Вермель17 декабря, 17:00 – Москва, ММ ДОМ КУЛЬТУРЫГруппа Контора Кука (Самара) представляет альбом «Mein lieber friend…» - шестой диск команды, выходящий в московском независимом издательстве «Геометрия». Контора Кука на новом диске играет шумовую, экспериментальную музыку с ярко выраженной сексуальной направленностью. «В аранжировках мы придерживались стиля постметал» - говорит про новый альбом лидер группы, автор песен Владимир «Кук» Елизаров (гитара, вокал, барабаны). Смешение языков в названии релиза «Mein lieber friend…» – это ироничное обращение к собеседнику, оно определяет настроение и интонацию всего альбома.Оберманекен в Рюмочной (Зюзино)8 декабря 2017 г. в 21:00Рюмочная в ЗюЗиНоАнжей Захарищев фон Брауш и легендарная группа «Оберманекен» - одна из самых загадочных формаций нашей рок-музыки - впервые в Рюмочной с акустической программой «Византийский Астронавт». Во время концерта состоится сьемка эпизода фильма режиссера Глеба Алейникова - одного из основоположников «параллельного кино», сейчас академика телевидения.Ник Рок н ролл & AzZza ID9 декабря 2017 г. в 18:00МьюзНик Рок н ролл & AzZza ID (при участии ритм-секции группы «Трите Души» и Арины Карельской) представят на суд зрителей новую электрическую программу. Событие, с присущей Нику креативностью и фантазией, объявлено, как «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ»Денис Третьяков10 декабря 2017 г. в 20:00Bud Place - Гоголь/ Москва/Gogol ClubШансонье параллельной эстрады Денис Третьяков проведет воскресную предновогоднюю литургию для жителей Москвы и Московской области. В программе песни разных лет, призы, фанты и веселые розыгрыши. Состоится продажа-презентация двух новых альбомов.Александр С. ВОЛКОВ и Сергей ГУРЬЕВПрезентация документального романа «Журнал «КонтрКультУр'А». 1989-2002. Опыт креативного саморазрушения» с участием заслуженных деятелей современной контркультуры10 декабря, 17.00ММ ДКЖурнал «КонтрКультУр’а» - самое значимое альтернативное издание в мире самиздата, созданное на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Это был журналистский арт-проект – не имеющая аналогов в стране попытка осознания своего времени в контектсте рок-культуры, культуры вообще и контркультуры в частности. Под одной обложкой в новой книге собраны самые знаковые материалы издания за его 15-летнюю историю (в т. ч. тексты из журнала Pinoller), а также тематические интервью Сергея Гурьева, на протяжении многих лет являвшегося фактически единственным спикером проекта.В музыкальной программе Культурника: Mythrophan Насосов (анаЛизы, Деревянное Дерево, CODAаkkустиkа), Светлана Чапурина (Дочь Монро и Кеннеди) и киберпанк-рок-группа 386 DX под управлением Алексея Шульгина.