Самое легендарное шоу ДДТ «История Звука» в Самаре МТЛ Арена, 6 декабря

05.12.2017 15:47, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

«ДДТ. История звука» — новая концертная программа, стартовавшая осенью 2016 года. Избранные песни из разных альбомов группы — с момента основания до наших дней — впервые объединены в один большой, долгожданный концерт.

Саунд за время существования группы кардинально менялся: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становился решительней, иногда объемнее и лиричнее. Звучание было разным, но главное, за что любят ДДТ, осталось неизменным — интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен. «Все запечатлено в звуках. Прошлое человека, его настоящее и будущее. Тому, кто не умеет слушать, невнятны советы, которые жизнь дает нам ежеминутно. Лишь тот, кто слышит шум бытия, может принять верное решение…» (Пауло Коэльо).

Вы получите редкую возможность услышать песни, которые очень давно не исполнялись, но, на взгляд музыкантов, актуальны и сегодня.

Юрий Шевчук: «Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта…»

Концерты ДДТ для многих — знак качества живой музыки. И на этот раз группа в каждый город привезет свой легендарный звук, свои интересные визуальные и световые решения.

Техническое обеспечение концерта: ООО "Тотал продакшн" #TotalProduction

http://ddt.trkterra.ru/

МТЛ Арена, Советской Армии ул., 253А

6 декабря в 19:00