Алмаза Графт: «Колдунья – это призвание!»

27.11.2016 17:49, Разность: интервью



Эдуард

Абрамов

Сегодня магия и ясновидение стали для многих людей спасением от стрессов и сложных ситуаций. Интересно, что сами представители магической сферы услуг предостерегают: важно тщательно выбирать мага, чтобы получить желаемый эффект и решить свои проблемы.

Среди молодых колдуний одна из самых необычных – это Алмаза Графт. Она владеет магией каббалы, делает секретные обряды по древним канонам (например, с участием львов и других животных, а также создает особых кукол – гомункулов). Она уверена, то ее потомственный дар – это особая миссия служения. Поэтому к ней обращаются люди разных профессий и социального статуса, доверяя ее сильным магическим способностям. Она дает комментарии телеканалам и ведет только личные консультации. Алмаза рассказала нашему порталу о том, как развивался ее дар и с какими проблемами она работает.

Помните ли момент, когда Ваш дар проявился впервые? Был ли какой-то

прогноз, который сбылся и поразил знакомых и родственников?

- В возрасте 8 лет я ощутила в себе мощную силу. Я стала чувствовать и видеть то, чего не видели окружающие меня люди. Это было страшно, но и одновременно интересно. Однажды я вышла во двор погулять и увидела соседскую девочку лет 16. Сразу у меня потемнело в глазах и через ясновидение я просмотрела, что через 3 дня она упадёт с 16-го этажа. Для меня было это шоком, я думала, что схожу с ума. Рыдая, я побежала домой рассказать, что я вижу, но дома на это никто не обратил внимания, мне просто не поверили. На 3-й день я, проснувшись, побежала к соседям, постучала в дверь, но мне никто не открыл. Взрослые были на работе, а девочка не хотела или не могла открыть мне. Стало совсем жутко.

Я вернулась домой, интуиция направила меня к материнским личным вещам, Я захватила с собой магические атрибуты и побежала во двор, куда выходили окна наших соседей. Девочка, рыдая, стояла на подоконнике в ночной рубашке, босая. Вспомнив, что делала мать, когда использовала свои каббалистические навыки, и как она спасала людей от бед, я решила применить ту самую магию каббалы. Я начертила определенные знаки и магические порталы, произнесла магические заклинания. Это был мой первый опыт колдовства.

Собрался целый двор соседей, они с недоумением наблюдали за происходящим. После совершенного обряда девушка, как зачарованная, спустилась с подоконника к себе в комнату. Соседи толпой побежали к ней, ее нашли без сознания. Я была сильно напугана. Когда она очнулась, то разрыдалась и начала благодарить меня за свое спасение. И до сих пор мы с ней тесно дружим. Я произвела фурор - поразила всех близких и соседей. После этого случая я поняла, что дар нельзя скрывать, он должен работать на благо людям.

Когда стали заниматься осознанно гаданиями, прогнозами, обрядами?

- До 13 лет я познавала свой дар и училась правильно управлять им, правильно работать с энергией и другими магическими материями. В возрасте 13 лет я освоилась как колдунья и стала вести личные приемы.

Почему Вы используете именно магию каббалы?

- Знания магии каббалы и каббалистические манускрипты передала мне мать. Я не имею права их не использовать в своей работе. Я знаю, что чёрное цыганское колдовство и магия каббалы - это такие вещи, сильнее которых испокон веков нет. Это самые сильные магические навыки, с помощью которых клиент получает свой результат эффективно, быстро и на всю жизнь.

О Вас уже ходят легенды - про ритуалы с хищниками, летаргический сон

в раннем детстве. Насколько важно для Вас разграничить профессию

экстрасенса, магию, и личное пространство? Или границы здесь невозможны?

- Моя жизнь давно не является личной))) Когда человек наделён необычными способностями, его жизнь перестаёт быть личной. Я живу ради того, чтобы помогать другим людям. Ты отдаёшь себя полностью, потому что знаешь: если не поможешь ты, вряд ли человек выйдет из этой ситуации и решит свою проблему. Ты несёшь этот дар одновременно как ношу и как призвание. Поэтому у меня нет границ между работой и личной жизнью, работа – она и есть моя жизнь.

Будете ли передавать свой дар детям?

- Я не могу передать его, я могу лишь помочь в его усовершенствовании, а перейдёт ли он детям и кому из них конкретно - это решать высшим силам.

С какими запросами и проблемами приходят к Вам чаще всего? Люди каких профессий и какого статуса преобладают среди Ваших клиентов?

- Чаще всего приходят люди, у которых рушится финансовая сторона или есть личные проблемы – отношения между мужьями и женами, между родителями и детьми. Ко мне обращаются люди из разных социальных слоев и с разным достатком. Это и люди высокопоставленные, например, из Госдумы, звезды театра и кино, шоу-бизнеса, а также обращаются дворники, грузчики, менеджеры, юристы. В общем, это люди из разных сфер деятельности, но все они в моем кабинете равны. Все приходят с проблемами, поэтому у меня на приеме нет никакой разницы - чиновник передо мной или безработный.

Кому Вы никогда не будете помогать?

- Я не стану помогать людям, которые хотят причинить боль или навести негативное воздействие своим близким во имя своей славы или душевного ликования. Эта работа неприемлема для меня.

Как Вы относитесь к другим гадалкам и магам?

- Скажу, что изначально я не маг и не гадалка. Я - колдунья. Слово «маг» произошло от слова «могу». Это значит - могу помочь человеку. Гадалка может указать на причину проблемы, но не решить ее. Колдунья, ведьма - это призвание. Колдовать и ведать невозможно научиться, с этим призванием человек должен родиться и в дальнейшем на протяжении жизни развивать свои способности. В моей сфере деятельности важно не только погадать и указать истинную причину проблем, но и решить ее.

К людям, которые занимаются магией, колдовством и эзотерикой, в целом я отношусь лояльно и не вижу в них конкуренции. Если человек наделён даром, то почему бы его не нести во благо людям? Если бы маги скрывали свои способности, то, естественно, я отнеслась бы к этому негативно.

Уже не так много времени осталось до конца этого года. Что пожелаете нашим читателям в ожидании года Огненного Петуха?

- 2017 год, как и 2016-й, относятся к стихии Огня. Огненный Петух непредсказуем и эксцентричен. Поэтому надо стараться спокойно относиться к любым событиям и переменам, включая логику и в то же время доверяя интуиции. После веселья Обезьяны Петух будет наводить порядок во всех сферах жизни. К лету он подарит предприимчивым людям много сюрпризов и новых возможностей. Надо только не лениться, проявлять творческие способности, и Ваши дела пойдут в гору. Еще в год Петуха надо подумать над своим имиджем: это животное любит эксперименты, помогает людям ярким и оригинальным. Не бойтесь попробовать новый стиль, добавьте к своему образу стильные аксессуары. Поищите новое хобби – вдруг оно станет прибыльным делом Вашей жизни.

А вообще, я желаю всем читателям портала в новом году счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях! Если будут проблемы, обращайтесь, всегда с радостью Вам помогу!

Беседовала Полина Корнеева

http://almazagraft.ru/