Астропрогноз на 2017

24.12.2016 06:57, Разность: интервью



Эдуард

Абрамов

Вдохновляющий астрологический прогноз от Елены Ерлин, экстрасенса, румынской колдуньи, таролога, астролога, целителя и психолога

2017 год - это год выбора для всех знаков Зодиака. Не надо опираться на прошлый опыт, потому что это год больших перемен. Надо рассчитывать на себя и свои возможности.

Год Огненного Петуха будет очень интересным. С одной стороны, он эмоциональный, импульсивный – как эта домашняя немного задиристая птица. Еще он самолюбивый и гордый, любит красоваться и наряжаться. Нужно быть всегда на виду, не надо сидеть дома и ждать, пока счастье к вам само постучится. Если у вас амбициозные цели, в том числе в плане финансов, надо выходить в люди, общаться, показывать себя, быть интересным. Благодаря этому год Огненного Петушка принесет изобилие и жизненные блага. Несмотря на кризис в стране, год будет плодотворным, в том числе в плане денег. Но только для тех, кто будет активным. Дорогу осилит идущий, как говорится. Если человек будет сидеть и просто ждать перемен, ничего не случится.

В плане отношений все индивидуально, надо исходить из натальной карты человека. Для активных представителей всех знаков Зодиака этот год будет очень интересным. Те, кто заждался ярких эмоций и приключений, их найдут. Для более спокойных людей год будет не так интересен, а может быть, они наоборот, раскроют новые грани в своих отношениях и добавят в них «перчику». Я всем советую проявить оригинальность и творческие способности в романтической сфере жизни и чаще устраивать праздники для своих близких.

В 2017 году знаки Огня (Овен, Лев и Стрелец) будут работать вдвое больше, чем в прошлом году. Потенциал, присущий этим знакам, будет реализован полностью, если они не будут останавливаться при первых трудностях на пути к своим амбициозным целям.

Знаки стихии Воды (Рыбы, Рак, Скорпион) в свою очередь окажутся в менее позитивной ситуации, так как им не всегда будут благоволить обстоятельства. Легких путей год Огненного Петуха им не сулит.

Что касается воздушных знаков (Весы, Водолей, Близнецы) и земных (Телец, Дева, Козерог), то для них важно будет проявлять лидерство во всем. Так как Петух - большой ревнивец, то многие союзы могут быть разрушены именно из-за ревности, которая обострится по разным причинам. Поэтому важно беречь отношения и сдерживать слишком бурные эмоции.

В целом год Петуха успешен для деятельных людей. Трудолюбие, щедрость и честность во всем - ключевые качества, которые помогут вам приблизить свой успех. От слабости и меланхолии надо освобождаться. Большой успех ждет бизнесменов, спортсменов, военных.

Новогодняя ночь – это ваш шанс загадать желание, чтобы оно сбылось. Есть особые правила загадывания желания. Наиболее распространенный способ: надо написать на бумажке свое желание как раз во время боя курантов и потом поджечь эту бумагу, опустить пепел в бокал шампанского и выпить ровно в 12.00. Надо встречать этот год в необычной обстановке. Даже если будете дома в кругу семьи, можно придумать развлечения, конкурсы, сюрпризы. Можно выйти на улицу и устроить фейерверки. И обязательно наденьте яркие наряды – лучше красного цвета. Лично я буду встречать новый год со своими близкими и настоящим красным петухом.

Всем читателям интернет-портала желаю в этом году активности, оптимизма и уверенности в себе.

Предлагаем вам познакомиться с автором прогноза – Еленой Ерлин, с которой побеседовала Мария Дарская.

Современные маги удачно совмещают древние ритуалы и классическую психологию, помогая людям прежде всего снять стресс в сложных жизненных ситуациях. Конечно, жителям мегаполисов проще довериться тем специалистам, которые предлагают широкий спектр магических методов решения проблем и в то же время могут поддержать беседу в стиле психоанализа.

Елена Ерлин с детства понимает язык птиц и зверей, предсказывает и счастливые, и трагические события. Она – ведьма и ясновидящая, таролог и астролог. А еще у нее есть диплом психолога и отличное чувство юмора. Если бы не ревнивый супруг, в последнее время запретивший ей принимать клиентов-мужчин, ее слава разрослась бы очень широко. Но даже сейчас, без особой рекламы, ее имя уже пользуется популярностью в интернет-пространстве. Елене можно доверить любые сердечные тайны и жизненные невзгоды, она всегда поддержит и подскажет пути выхода из тупика. Она верит, что безвыходных ситуаций просто нет.

- Елена, расскажите, кто передал Вам семейную магическую традицию?

- У меня румынские и еврейские корни. Конечно, наша магическая традиция идет от моей бабушки, которой ее дар передавался от предков по материнской линии. Моя бабушка была чернокнижницей и очень сильной колдуньей. В нашей семье есть особая книга, ее писали мои предки и передавали из поколения в поколение. Моя мама недавно реставрировала эту книгу. Бабушка умерла три года назад, и только спустя три года мне передали эту книгу, при этом был совершен целый ритуал.

Моя мама не занимается черной магией, она больше практикует целительство. Она чистит людей, также работает как психолог, помогает людям выйти из депрессии. Я все-таки пошла больше по бабушкиной линии. Сегодня я уже владею этой книгой и старинными магическими обрядами. Это магия, которая не имеет никаких аналогов. Это ритуалы, проверенные веками. Что-то, конечно, еще стоит изучить, есть ритуалы, которые я не имею права делать самостоятельно, нужны помощники. Есть ритуалы, которые можно делать 2-3 раза в год в определенное благоприятное время. И для этого приглашаются другие маги, обладающие сильными способностями.

- Помните ли необычные эпизоды в детстве, когда проявился ваш дар?

- С детства меня пытались оберегать от магии. Но я сразу была необычным ребенком. Мне было неинтересно общаться со своими сверстниками, играть в детские игры или в игрушки. Чтобы меня успокоить, мне мама давала карты в руки. Это я точно помню. Но бабушка пыталась меня от этого отвести, говорила, что рано, я еще ребенок. До 7 лет нельзя держать в руках подобные вещи, потому что дети безгрешны, и с магией связываться просто опасно.

Но все равно я потихоньку умудрялась брать карты, раскладывать их, представляя, что я кому-то гадаю. Примерно в возрасте 8-9 лет я помню, как ходила по улице и предлагала прохожим погадать. Я подражала своей бабушке, которую очень любила.

Мама и бабушка мне рассказывали, что я с раннего возраста могла разговаривать с птицами. А сейчас мне помогают в магических ритуалах такие волшебные существа, как ворон и паук.

- Вы предсказывали в детстве какие-либо события?

- Да, я предсказала смерть моего дедушки. За день до его смерти я внезапно начала очень сильно плакать и сказала родным: «Вы завтра все будете плакать!». Больше ничего я не стала объяснять, а на следующий день мой дедушка умер. Конечно, все были очень расстроены и в этот момент вспомнили мои слова. Дедушка долго болел, был стареньким, но все равно его уход для многих родственников был внезапным. Даже бабушка об этом не догадывалась, хотя она была ясновидящей и тонко чувствовала многие моменты. Почувствовала это я. Получилось все, как я и говорила – все стали плакать.

Еще был интересный случай, когда я сказала одному человеку, где найти деньги. У одного мужчины был кризис, совсем не было денег. И я ему предсказала: «Завтра ты поедешь в другой город, и там тебя ждет удача. Поменяется ситуация, и с деньгами у тебя все будет хорошо». Я тогда была еще ребенком, мне было всего 10 лет, откуда я могла знать такие вещи? Но все так и вышло: на следующий день я узнала, что этот человек нашел приличную сумму денег, которая помогла ему выйти из сложной ситуации.

- Когда магия стала серьезным делом Вашей жизни?

- С 20 лет, когда я стала к этому осознанно подходить. В подростковом возрасте сначала это интересно, потом от этого отходишь, хочется быть ближе к своим сверстникам. Меня кидало в разные стороны.

Я считаю, что мудрые родители стараются детей, у которых есть особый дар, немного от этого отвести, чтобы у них было нормальное детство. Но с возрастом я сама приняла решение: я поняла, что мне это дано, я должна продолжить семейную традицию, для меня это не просто работа, это действительно образ жизни. Конечно, я не сканирую всех людей подряд. В общественных местах я веду себя как обычный человек. В своей семье, в работе я, конечно, другая.

- Есть ли у Вас высшее образование?

- Я закончила МАИ, институт дополнительного образования по психологии и педагогике. Я читала много литературы, взахлеб читала Фрейда. Это было безумно интересно. Кроме психологической литературы, у нас дома очень много книг по магии. Но мне они не нужны, ведь наша заветная семейная реликвия уже содержит все те знания, которые мне нужны в работе.

Помню, что в тот момент, когда я ее получила, я очень сильно заболела. Была некая трансформация. Это не божественная книга, там нет молитв и заговоров, это конкретное направление, связанное с силами тьмы. С этим нужно обращаться очень аккуратно, поэтому шла такая трансформация.

Дома эту книгу я не храню ни в коем случае. Она хранится в тайном месте, где проводятся определенные ритуалы и обряды. Дом и офис у меня одно и то же, а есть место для тайных обрядов – о нем знает лишь узкий круг людей. Дома нельзя хранить такие вещи, потому что туда приходят разные люди, у многих нет специальной защиты, они не умеют себя ограждать. Это очень опасно.

- Часто ли вы используете эту магическую книгу?

- Редко. Все зависит от ситуации. Если приходит клиент с проблемой бытового уровня, применять эту книгу не стоит. Есть другие способы, чтобы ему помочь. А если что-то серьезное и сильное, тогда уже, конечно, нужна эта тайная книга.

Например, я применяла эту книгу, когда у одного из клиентов были проблемы со здоровьем. И это возникло из-за негативного влияния – ему сделали обряд на смерть. Его вещи, его фото похоронили вместе с покойником на кладбище в могиле. Человек просто таял, а мне удалось ему помочь.

Бывает ситуация, когда в человека как будто кто-то вселяется и он сильно меняется. Могут возникнуть необъяснимые проблемы, с которыми я помогаю справиться. Иногда эта книга применяется при любовной магии – для приворотов, привязок и т.д. Это нужно в случаях, когда нужна сильная помощь.

- А как вы определяете, насколько серьезна та проблема, с которой пришел человек?

- Я сразу вижу, с какой ситуацией человек ко мне пришел. Далее я говорю, чем могу ему помочь и мы обсуждаем, как будем работать.

- Чаще всего с какими проблемами к вам обращаются?

- В основном это любовные проблемы, людей волнуют отношения.

- А как говорят обычно: «Помогите, сделайте приворот?»

- Нет, многие относятся к привороту скептически, боятся его очень сильно, потому что боятся последствий. Некоторые просят просто предсказать, что их ждет, и предпочитают наладить отношения своими силами. Я не могу сказать, что каждый кидается в омут с головой. Тем более что приворотов очень много: начиная от щадящих, которые помогают просто подогреть отношения, и заканчивая такими мощными ритуалами, которые можно даже назвать в каком-то смысле насилием над человеком.

- Бывают случаи, когда отказываетесь кому-то помогать, понимая его негативные намерения?

- Бывает и такое. Все очень индивидуально. Я всегда предупреждаю о последствиях, начиная работать с человеком. Были случаи, когда на 2-й или на 3-й день что-то происходило, и сами клиенты говорили: «Давайте закончим. То, о чем вы предупреждали, то и произошло». У некоторых были сильные неприятности. У одной клиентки на 2-й день умерла собака, когда мы делали приворот и она хотела даже добавить элементы мщения своей сопернице. Бывают случаи, когда устраняют соперниц достаточно жестко, но не имеют никаких последствий. Все индивидуально.

Если я предупреждаю, что это опасно и не стоит этого делать, то значит – не стоит на самом деле. Если я говорю, что можно сделать определенный обряд, значит, я беру эту ситуацию на себя, потому что человек обращается ко мне и верит в мою силу.

- Насколько важно для Вас получить результат своих ритуалов и обрядов?

- Меня всегда манила магия. Я усовершенствовала знания моих предков. Я вхожу в самые глубины магии, открываю непостижимые для многих тайны Вселенной. Чтобы быть сильным магом, я много училась, закрывала себя от обычной мирской суеты, жила затворницей. Я соединяю судьбы людей, которые были много лет в разлуке. С помощью магии я могу внедриться в судьбу человека и кардинально поменять её. Сейчас я могу с уверенностью заявить, что не решаемых вопросов для меня нет.

Я провожу колдовские обряды с любым человеком, даже с очень слабой энергетикой, первоначально зарядив его силой и способностью бороться и идти к своей цели. Свои оккультные знания я довела до совершенства, поэтому моя магия не допускает шарлатанства. Я провожу ритуалы, которые не ограничиваются только обычной белой и чёрной магией, но ещё более мощным воздействием на человека. Колдовство для меня - это не игра. Каждое слово, каждое наше действие свершается во имя добра или же зла. Очень важно осознать последствия своих решений.

- Помогают ли вам знания психологии в работе?

- Только для того, чтобы успокоить клиента, если он приходит в подавленном состоянии, у него депрессия, сильный стресс. А дальше уже идет именно магическая работа.

- В чем разница между мужчинами и женщинами в плане ожиданий от магических обрядов и гаданий?

- Конечно, женщины более эмоциональны, они даже более требовательны, чем мужчины. Несмотря на то, что мужчины, как правило, скептики, когда доходит до того, что они обращаются к гадалке, они больше доверяют ей, чем женщины. Все индивидуально – кто-то приходит с полным доверием, а кто-то проверяет: «Что же она мне скажет?». Когда ты уже располагаешь к себе человека и он видит, что у меня есть дар и я реально могу проникнуть в проблему, с которой клиент пришел, то тогда он либо еще раз приходит на гадание, либо уже заказывает конкретную работу, чтобы изменить свою ситуацию.

В принципе, особой разницы нет: проблемы одинаковы как у мужчин, так и у женщин. Чаще всего люди хотят гармонии в отношениях – из волнуют проблемы в семье, с женой, любовницей или с мужем и любовником. Могут быть проблемы в бизнесе, в работе, в отношениях с друзьями, со здоровьем. Абсолютно разные ситуации.

- Как влияет кризис в обществе, в экономике на проблемы, с которыми люди приходят?

- Я не вижу особого влияния кризиса на проблемы людей. Для многих важнее всего не их бизнес, а «погода в доме». Если есть спокойствие, если есть идиллия в отношениях в семье, то и в остальном все будет постепенно налаживаться. Но все это индивидуально.

- Как Вас находят клиенты?

- Я не даю рекламу нигде. В основном люди приходят по рекомендациям своих знакомых, работает «сарафанное радио». Также люди пишут отзывы в интернете и рекомендуют меня в Инстаграме, во ВКонтакте.

- Приведите пример какой-то сложной ситуации, которую вы помогли разрешить и у человека кардинально поменялась жизнь после этого.

- Я часто помогаю известным людям, среди которых есть звезды шоу-бизнеса и даже члены Парламента. Я не могу раскрыть подробности, это строго конфиденциально. Ко мне приходят люди высокого полета.

Если говорить о самых сложных случаях, то они в основном связаны со здоровьем. У меня есть такое направление, как экзорцизм или изгнание бесов. Бывает так, что наводят порчу – враги сделали обряд на смерть, чтобы человек ушел из жизни… Мне приводили одного мужчину – вся семья, жена, мама и другие родственники. Он был на грани жизни и смерти, с ним происходило что-то ненормальное, он сходил с ума. На приеме гавкал, кричал, а потом приходил в себя и успокаивался. Я работала с ним вместе со своей мамой. Мы провели с ним три обряда, и он пришел в норму. Сейчас наблюдается у врачей.

- Как вы относитесь к официальной медицине?

- Вполне нормально. Когда у человека серьезные проблемы со здоровьем, даже если я вижу, что это воздействие извне, все равно я рекомендую наблюдаться у врачей. Бывает такое, что человек сам себе порчу навел и от этого страдает. Часто так девушки себя ведут: например, красавица, у которой было много партнеров, в 30 лет захотела выйти замуж. Каждый партнер оставляет след в ее энергетике, она переживает, эта связь впитывается на кармическом уровне и потом трудно от нее избавиться. Может быть, эта девушка с большим жизненным опытом, она очень привлекательная, она может стать прекрасной женой и мамой, но из-за такого количества партнеров с ней рядом мужчины надолго не задерживаются, так как у нее снижена энергетика.

- Как еще человек может сам себя испортить?

- Это все неправильный образ жизни. Если человек ходит по головам, творит зло другим людям, подставляет кого-то, все это рано или поздно к нему бумерангом вернется. Закон кармы сработает.

- Что можете посоветовать тому, кто зашел в тупик, наломал много дров, что он может сделать, чтобы исправить свою ситуацию? Как остановиться и начать очищать свою жизнь?

- Все зависит от того, насколько человек осознал свои ошибки. Если он осознал, что был не прав, ему надо проанализировать свое прошлое, прописать в буквальном смысле на листе бумаги, что он сделал плохого, что ему нужно от этого очиститься. Нет безвыходных ситуаций. Нет такого, что кто-то проклят, обязательно должен умереть. Если человек захотел себя изменить, кто-то обращается к специалисту, кто-то это делает самостоятельно. Можно отказаться на время от мирских радостей и уехать в паломничество в монастырь. Есть для этого определенные обряды и ритуалы.

Вот самый простой вариант: проснувшись утром пораньше, натощак, до завтрака возьмите стакан чистой воды, встаньте перед окошком, желательно смотреть на восходящее солнце и представить, что солнечные лучи заряжают воду позитивной энергией и освещают вас. Потом надо выпить эту воду с такими мыслями, что каждая клеточка вашего тела очищается силой солнца и воды. В этот момент надо просить у Господа, у Вселенной очищения, чтоб вам дали силы, терпение, чтобы разрешить свои проблемы и начать новую жизнь. Можно пить такую «заряженную» воду три раза в день. Если вы православный человек, возьмите для этого ритуала святую воду из храма. Можете еще при этом прочитать молитву, например, «Отче наш», желательно 12 раз.

- Давайте перейдем к теме новогодних прогнозов. Что можете сказать в целом про 2017-й год?

- Год Огненного Петуха будет очень интересным. С одной стороны, он эмоциональный, импульсивный – как эта птица. Еще он самолюбивый и гордый, любит красоваться и наряжаться. Нужно быть всегда на виду, не надо сидеть дома и ждать, пока счастье к вам постучится. Если у вас амбициозные цели, в том числе в плане финансов, надо выходить в люди, общаться, показывать себя, быть интересным Благодаря этому год Огненного Петушка принесет вам изобилие и жизненные блага. Несмотря на кризис в стране, год будет плодотворным, в том числе в плане денег. Но только для тех, кто будет активным. Дорогу осилит идущий, как говорится. Если человек будет сидеть и просто ждать, ничего не случится.

В плане отношений все индивидуально, надо исходить из натальной карты человека. Для активных представителей всех знаков Зодиака этот год будет очень интересным. Те, кто заждался ярких эмоций и приключений, их найдут. Для более спокойных людей год будет не так интересен, а может быть, они наоборот, раскроют новые грани в своих отношениях и добавят в них «перчику». Я всем советую проявить оригинальность и творческие способности в романтической сфере жизни и чаще устраивать праздники для своих близких.

Новогодняя ночь – это ваш шанс загадать желание, чтобы оно сбылось. Есть особые правила загадывания желания. Наиболее распространенный способ: надо написать на бумажке свое желание как раз во время боя курантов и потом поджечь эту бумагу, опустить пепел в бокал шампанского и выпить ровно в 12.00. Надо встречать этот год в необычной обстановке. Даже если будете дома в кругу семьи, можно придумать развлечения, конкурсы, сюрпризы. Можно выйти на улицу и устроить фейерверки. И обязательно наденьте яркие наряды – лучше красного цвета. Лично я буду встречать новый год со своими близкими и настоящим красным петухом.

Беседовала Мария Дарская