Звезды шоу-бизнеса поздравят детей из социального центра в Тверской области

16.12.2016 10:41, Общество: статьи



Эдуард

Абрамов

Благотворительные акции особенно актуальны накануне новогодних праздников. 7 декабря в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района Тверской области прошла встреча известного российского певца Паскаля с детьми и педагогами. Это лишь начало благотворительного марафона телеканала Shop&Show, который направлен на сбор средств для приобретения новогодних подарков и повседневных нужд Центра.

Старший воспитатель центра Елена Федотова рассказывает: «За 20 лет работы центра в нем прошли реабилитацию более 500 ребят из неблагополучных семей. Каждый год в центре наши педагоги принимают более 70 детей. Мы работаем по программе «Мы вместе», занимаемся всесторонним развитием детей – от дошколят до подростков. Дети посещают кружки по интересам и творческие мастерские. Мы благодарим телеканал Shop&Show за проведение благотворительной новогодней акции. Спасибо за ваши добрые дела!»

«Я рад, что меня пригласили принять участие в этой замечательной акции. Чувствую себя настоящим Дедом Морозом, - говорит певец Паскаль. – Сегодня мы вместе с детьми писали письма Дедушке Морозу, где они озвучили свои мечты. Например, 11-летний Артём попросил радиоуправляемый вертолет. Ученица 2-го класса Сонечка попросила набор резиночек для плетения на пальцах и игрушечный телефон. 5-летний Даниил попросил серебристого робота. Некоторые дети просят не подарки, а одежду и обувь.

Присоединяйтесь к акции, творите добро каждый день, это приносит огромную радость, когда видишь счастливые детские лица! Особенно это трогательно под Новый год!»

Помочь детям осуществить их мечты сможет каждый из нас. Сделать это можно будет с 16 по 18 декабря в рамках Благотворительного телемарафона канала Shop&Show с участием звездных гостей, представителей тверского социального центра и партнеров проекта. Среди участников марафона – популярные актеры Виктор Логинов и Станислав Кабешев. Со всех покупок, которые совершат наши зрители в телемагазине в эти дни, часть средств будет направлена на ежедневные нужды воспитанников социального центра в Тверской области и на покупку новогодних подарков для ребят. Дети очень ждут чудес от Деда Мороза!

Генеральный директор АО «ТВТорг» (которому принадлежит бренд Shop&Show) Дмитрий Пушканов подчеркнул: «Этот благотворительный проект для нашей компании - большая честь. Мы хотим активно помогать реальным людям, которые нуждаются в поддержке, поэтому выбрали социальный центр и детей из неблагополучных семей. Пусть Новый год и Рождество станут для них счастливыми и яркими праздниками!»

Завершится масштабная акция 29 декабря. В этот день телеканал Shop&Show совместно с партнерами вновь отправится в гости к ребятам в Тверскую область и устроит настоящий праздник с вручением долгожданных подарков, мастер-классами и новогодней программой для всех детей и сотрудников социального центра. Творить добро легко, главное – ваше желание помочь детям!

Контакты: Ани Давтян, продюсер АО «ТВТорг»

shopandshow.ru Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. +7 (985) 303-61-71