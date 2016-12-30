Новогодние сюрпризы для детей из социальных центров в Москве и Тверской области

30.12.2016 16:31, Общество: статьи



Эдуард

Абрамов

29-го декабря воспитанники и педагоги «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в деревне Дятлово Вышневолоцкого района Тверской области погрузились в настоящую новогоднюю сказку. Сотрудники телеканала Shop&Show устроили для своих подопечных яркое представление, полное сюрпризов. Также в организации праздника приняли активное участие представители event-агентства DPG.

Роль Деда Мороза исполнил генеральный продюсер телеканала Павел Ирьянов, в роли Снегурочки блистала телеведущая и эксперт по ювелирным украшениям Оксана Уфимцева, им помогала продюсер Ани Давтян, исполнившая роль сказочного Гнома. Дети с увлечением отгадывали загадки, пели новогодние песни и водили хоровод вокруг нарядной ёлки. Новогодний мастер-класс для деток провела дизайнер-декоратор Таис Карелина. Ребята с азартом расписывали и декорировали елочные шары и вешали их на ёлку, ощущая себя настоящими волшебниками.

Каждый ребенок, прочитав стихотворение, получил из рук Деда Мороза именно тот подарок, о котором он мечтал. Малыши с восторгом разворачивали кукол, машинки и вертолеты с пультом управления, а подросткам вручили мобильный телефон, зимнюю куртку и кроссовки. Получили подарки и те дети, которые недавно поступили в приют и еще не успели озвучить свои сокровенные желания. Генеральный продюсер Shop&Show Павел Ирьянов пообещал в ближайшее время передать им дополнительно те игрушки, которые они хотят заказать.

Старший воспитатель Вышневолоцкого приюта Елена Федотова поблагодарила сотрудников телемагазина за праздник для детей и отметила, что, помимо подарков, оказались очень кстати такие полезные в быту вещи, как теплые одеяла, подушки и пледы, обогреватели и тостеры, планшеты и электронные весы. Особую радость вызвали, как ни странно, обычные фены для волос, и на то есть веские причины. Елена Федотова поделилась планами: «Мы хотим адаптировать наших детей к будущей взрослой жизни. Например, планируем организовать для девочек курсы парикмахерского искусства и маникюра. Поэтому фены нам очень пригодятся! Хотим, чтобы все дети смогли получить в нашем центре такие профессии, которые всегда будут востребованы».

Стоит отметить, что стараниями Елены Федотовой и педагога-психолога Натальи Цветковой в социальном центре постоянно проводятся развивающие занятия, дети выезжают на каток и на развлекательные мероприятия в Вышний Волочок. А летом благодаря усилиям педагогов-энтузиастов и партнеров центра дети отдыхали в палаточном лагере «Радужная страна» в живописном лесу на берегу озера Судомля.

Генеральный продюсер Shop&Show (АО «ТВТорг») Павел Ирьянов отметил, что телемагазин и впредь будет продолжать свою благотворительную миссию: «Мы рады помогать социальным центрам. За время благотворительного марафона в эфире с 16 по 18 декабря мы получили массу позитивных откликов от наших зрителей. В марафоне на телеканале Shop&Show приняли активное участие популярные артисты Виктор Логинов, Вадим Азарх, Павел Паскаль, Руслан Силин, Ольга Масальская, Вячеслав Славич. Также к ним присоединились компании-партнеры. 23 декабря представители телемагазина поздравили с Новым годом ребят из Тушинского детского дома (теперь это «Академия семьи»).

Новогодний праздник, организованный 29 декабря в Вышневолоцком социальном центре, получился очень трогательным. Мы все ощутили, насколько важна для ребят поддержка, видеть радость в их глазах – это незабываемо! Мы будем продолжать активное сотрудничество с двумя социальными центрами. Будем нести дальше этот импульс добра!»

Контакты: Ани Давтян, продюсер АО «ТВТорг»

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