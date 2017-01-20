"Голубые огоньки" и буржуазное лицемерие

20.01.2017 08:58, Общество: статьи



Дмитрий

Бебенин

После новогодних праздников страну накрыла волна недовольства репертуаром телевизионных программ в новогоднюю ночь.

Сколько можно, одни и те же рожи на каждом канале, - жаловались друг другу в социальных сетях уверенные пользователи персональных компьютеров и обладатели высокотехнологичных гаджетов.

Каждый второй из них ещё и предлагал собственные сценарии "голубых огоньков", сет-листы которых, разумеется, демонстрировали тонкий художественный вкус (в рамках отечественной поп-культуры, разумеется), и независимость суждений составителей.

Почему-то мало кто заметил вызывающую абсурдность создавшейся ситуации.

Уверенные пользователи персональных компьютеров и обладатели высокотехнологичных гаджетов, которым раз плюнуть сотворить себе плей-лист по вкусу на всю новогоднюю ночь, хоть в аудио-, хоть в видеоформате - жалуются на не ими составленную новогоднюю программу по телевизору. Который, строго говоря, можно было и не включать.

Кстати, зачем обладателям тонкого художественного вкуса и независимых суждений вообще встречать новый год, сидя у телевизора? Есть куча самых разных способов его встретить.

Ну и, наконец, какого чёрта обладатели всех вышеперечисленных добродетелей вообще заморачиваются встречей нового года? Чё ваще в этой очередной смене одной циферки в календаре на другую такого, чтобы уделять ей особое внимание?

А, ну да, конечно же. Как можно не включать телевизор в новогоднюю ночь? Какая вообще новогодняя ночь без мандаринов, шампанского и обращения президента? И почему бы не встретить новый год, если его все встречают?

То есть понятно, что для всех этих так называемых обладателей тонкого художественного вкуса и независимых суждений на самом деле есть некие непререкаемые ценности. Недаром в некоторых домах иконка висит точнёхонько над телевизором.

Но при этом уверенным пользователям персональных компьютеров и обладателям высокотехнологичных гаджетов мало составить новогодний плей-лист самому себе. Хочется, чтобы именно их тонким художественным вкусом (в рамках отечественной поп-культуры) вся страна упарывалась.

В общем, в конечном итоге всё в который раз сводится к обиженному нытью капризного дитятки: "я же такой продвинутый, фигли меня никто за это не любит?".

Примерно таким же образом недавно один оголтелый приверженец свободного рынка и социальной эволюции вдруг стал на моих глазах плакаться, что хорошие фильмы сейчас снимать перестали, и при многомиллиардных затратах всё кругом фуфло.

И был до глубины души возмущён, когда ему пояснили, что таково уж, извини-подвинься, требование его любимого свободного рынка. А всякие эстеты со своими эстетскими запросами должны либо полюбить, что дают, либо вымереть в процессе социальной эволюции.

"Нет! Это не рынок! Это совок! Это Северная Корея! Настоящий рынок должен чутко реагировать на мои запросы!".

Поразительно, как долго и упорно можно строить иллюзии относительно своего истинного места у параши в тюремной камере современного общества.

В который раз вспоминаю приятеля родом из 90-х, коротавшего время после работы в клубах табачного дыма и грудах видеокассет. И понимаю, что повышенное внимание к зрелищам - это когда реальная жизнь скучна до крайности.

Вопросы формирования иллюзии причастности к кипению жизни для скучно живущих с переменным успехом решаются с помощью походов на богослужения, футбольные матчи и кинопремьеры. Но в сущности, это так же нелепо, как и велотренажёр, заменяющий поездку на настоящем велосипеде при наличии хорошей, годной трассы под окном - не только в плохую погоду, но и каждый день.

Вы всё ещё ноете? А мы уже живём.