Требуется партия делающих дело

27.01.2017 07:31, Общество: статьи



Дмитрий

Бебенин

и

Ирина

Патрушева

Представители т.н. внесистемной оппозиции то и дело жалуются, как сложно им, таким продвинутым во всех областях, включая самопозиционирование, завоевать симпатии и понимание у представителей широких народных масс. Ничегошеньки не помогает - ни митинги, ни шествия, ни даже, страшно сказать, перформансы.

Некоторые оппозиционеры по такой погоде даже начинают разочарованно ныть, что им достался плохой народ, что "в этой стране" то ли с 1917 года, то ли со времён Царя Гороха шла "отрицательная селекция", и что теперь уже ничего не исправить.

Между тем никто из нытиков даже не пытается оценить, и уж тем более переосмыслить в своих целях опыт своих идеологических противников. Но давайте поглядим: чем сильны не вызывающие особого отторжения у широких народных масс правые консерваторы?

Вот, к примеру, бородатый дядя в камуфляже, который на страницах своего интернет-дневника регулярно объявляет сбор средств в помощь вдовам и сиротам какой-нибудь горячей точки. А потом подробнейшим образом, с фотографиями и сканами магазинных чеков, отчитывается, сколько шприцов приобрёл для нужд местной поликлиники и сколько пар термобелья - для нужд местной разведроты. После столь трогательных историй широкие народные массы легко согласятся с бородатым дядей в камуфляже, что телесные наказания необходимы в воспитательных целях, а все атеисты - животные.

Вот, чтобы далеко не ходить, летучий отряд бритоголовых качков, которые умеют и любят ввязываться в драки во славу христовой веры и русского народа. Так вот, пока они публично называют своим братом какого-нибудь инвалида, и призывают всех неравнодушных за него молиться - для широких народных масс это хорошие парни. И широким народным массам совершенно до лампочки, каких там противников очередной незаконной постройки очередного храма шаговой доступности эти "хорошие парни" запугивают и избивают всё остальное время.

А вот простые ребята, которые никого не бьют, зато каждое лето выезжают в деревенскую глушь - дабы собственными силами реставрировать заброшенные церкви. Широким народным массам неважно, что благодаря самоотверженному труду этих простых ребят церковники со спокойной совестью продолжают требовать себе в собственность не полуразрушенные культовые сооружения в глуши, а чистенькие и ухоженные, подчас совершенно светские постройки в больших городах. Широкие народные массы видят, что простые ребята делают дело. А что сами жители близлежащей к церкви деревни порой наглухо не понимают, зачем эти руины восстанавливать - так эта деревня далеко.

Ну, а самая интересная компания - русские национальные правозащитники. Их цель проста, понятна, и одобряема всеми, включая даже некоторых внесистемных оппозиционеров: защитить "своих" от унижений и притеснений со стороны всякого рода понаехавших. То есть, если условный Ахмед наступил на ногу условному Васе, а условный Вася решил решить дело судом - в бой будет брошена вся юридическая мощь этой достойной правозащитной организации. Ахмеда или обложат многомиллионым штрафом, либо сгноят в тюряге, и обо всём этом триумфально возвестят в соцсетях, как о новой победе. Никто не может обвинить участников сей правозащитной организации в том, что они выбрали подобный фронт работ, ибо они трудятся на нём по собственной инициативе. А чего добился ты?

Вердикт: нравится нам это или нет, но пока внесистемная оппозиция придумывает шутовские лозунги и проводит эффектные, но в сущности, бестолковые акции, правые консерваторы добиваются неких зримых результатов. Причём используют для этого зачастую минимальные ресурсы.

Эффект от их правозащитной деятельности есть спекуляция на ксенофобных настроениях обывателей? Да. Восстановление церквей - красивый, но бесполезный жест, когда у деревенской школы протекает крыша? Да. Вместе с тёплыми вещами из церковной рухольной бедняки получают от благотворителей очередную порцию промывки мозгов? Да, чёрт возьми. ОК, вот и рецепт вашей грядущей популярности, дорогие оппозиционеры - сделайте то же самое, только лучше.

Организуйте сбор тёплых вещей для беженцев и предметов быта для погорельцев - вне зависимости от их вероисповедания. Предложите свою волонтёрскую помощь в ремонте провинциальных школ и поликлиник, пока команда в майках имперских цветов возится с очередным огрызком колокольни. Попробуйте судебным порядком вступиться за избитого нацистами или ограбленного работодателями мигранта.

Делайте всё это и сами, и в содружестве с уже существующими светскими организациями волонтёров. Налаживайте связи и рассказывайте о себе. Агитируйте за себя своими делами. И пускай о ваших трудах узнают все. Узнают, что вы и подобные вам носители прогрессивных общественных идей всегда готовы прийти на помощь.



Лично мне представляется, что представители либерального крыла внесистемной оппозиции на этом поприще едва ли преуспеют. Ибо к конкретным делам они, как правило, не расположены, да и физической работы побаиваются. А некоторые так и вообще почитают за унижение заниматься делом, не предусматривающим немедленного вознаграждения. "Только тупые совки даром работают", - как-то сказал мне один из них.

А вот у левых шанс добиться здесь успеха явно есть. И на пути для реализации ими предложенной стратегии стоит ровно одно, не раз озвученное возражение - "о подобных вещах должно заботиться государство, а не инициативные группы". Возражение сие представляется мне глупым, если не лицемерным: государство, против которого левые выступают, о подобных вещах заботиться не будет. К тому же с точки зрения левых само государство как форма устройства общества - "нечто, что надлежит превзойти".

Помимо всего прочего, подобный шаг помог бы провести надёжный водораздел между реально левыми, и всякими сталинистами, с которыми их часто и не вполне оправданно путают. Ибо чуть менее, чем всякий сталинист в своих сладких грёзах мнит себя исключительно всемогущим агентом государственной безопасности. А потому тяжеловат на подъём, если дело касается перспектив мирного труда на благо общества.

Хотите, чтобы левая идея перестала ассоциироваться исключительно с лагерями и расстрелами? Дерзайте. Вас, конечно, сперва будут некоторое время насмешливо величать "тимуровцами" - но в этом случае стоит порадоваться, что кто-то это слово ещё не забыл. И уж конечно, от подобных действий окажется больше толку, чем от повешения чучела Солженицина на музейных воротах.