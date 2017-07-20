Гадкий утёнок велосипед

20.07.2017 12:30, Общество: статьи



Дмитрий

Бебенин

Этим летом я перемещаюсь между домом и работой на велосипеде. Google-карты, определяющие эту дистанцию в три с половиной километра, и дающие автомобилю от 6 до 10 минут на её прохождение, заодно сообщают, что "проехать на велосипеде здесь не получится". Они всегда так сообщают, если от пункта А до пункта Б нет специализированных велодорожек. Однако у меня получается проехать. И занимает дорога чуть более 15 минут. Не так уж и плохо в сравнении с любым транспортным средством, которое потребляет топливо и не способствует физическому развитию.

Полагаю, в более дружественной к велосипеду среде этот маршрут отнимал бы меньше времени. Да и желающих перемещаться таким образом из пункта А в пункт Б прибавилось бы. Но увы! В этом году комплексные ремонтные работы на улицах default city, по слухам, не прибавят велосипедистам ни единого метра пригодной для движения трассы. Что до других городов нашей необъятной, то тамошним властям на подобный вид транспорта чаще всего плевать.

Хотя, если вдуматься, ездить по городам среднего размера на велосипеде - одно удовольствие. Ибо расстояния позволяют всюду успевать, не напрягаясь. А от маршруток (которых там, как правило, больше, чем автобусов и троллейбусов) меня, если честно, тошнит. И, видимо, не только меня. Число велосипедистов в городах страны растёт. Хотя скаты с тротуаров и велопарковки там редко являются частью официальной политики благоустройства, и появляются разве что возле частных новостроек и торговых центров.

Интересная складывается ситуация: велосипед существует давно, но явлением стал лишь в последние годы. Потому что перестал быть милым развлечением для детей и дачников. И превратился в ещё один вид личного транспорта. Для людей небогатых, либо не желающих почём зря понтоваться. Возможно, чуть более склонных ко взаимовыручке, нежели, например, автомобилисты. И не особо претендующий, замечу, на что-нибудь, кроме собственного места под солнцем.

Ревность и враждебность к этому выскочке со стороны приверженцев других стилей жизни, однако, порой зашкаливает.

Несколько лет назад я в полном соответствии с действующими правилами дорожного движения переводил свой велосипед "за рога" по "зебре" перехода - и внезапно вырулившая из-за угла на красный ржавая "девятка" на полном ходу смяла его переднее колесо в крендель, и умчалась, не сбавляя хода. Номера машины я не разглядел - бампер и заднее стекло социально одобряемого транспортного средства были заклеены скотчем, дабы не развалилось окончательно. Сочувствия я тогда тоже не дождался. "Завязывай кататься, наш город под это не заточен", - говорили мне. И наверное, не только мне одному.

Прошло время, и город таки начал потихоньку затачиваться под этих настырных ребят на двух колёсах. Потому что несмотря на "благоразумные" советы, никто из тех, кому действительно нравится велосипед, не завязал. Кто-нибудь обязательно скажет - это рынок откликнулся на запросы. Всё так, да не так. Рынок откликается на запросы лишь в идеальном мире. В реальности он работает лишь на самосохранение путём подавления всего нового. И начинает по-настоящему откликаться только после долгого периода пинков тысяч недовольных по его неуклюжей заднице, лопающейся от жира и заскорузлой от застывшего поноса.

Однако и по сей день велосипедист, если верить успешной интеллигенции из числа пациентов фейсбука, самый ненавидимый участник уличного движения. Любой наезд велосипедиста на пешехода сейчас сопровождается проклятиями и требованиями немедленно запретить эти сраные драндулеты. А что по официальной статистике ГИБДД с начала года в одной лишь Москве произошло более 600 наездов автомобилей на пешеходов, причём более 250 из них случилось на пешеходных переходах - это совершенно нормально. И никто не требует запретить автомобили. Хотя последствия любого такого наезда для пешехода, очевидно, будут куда тяжелее.

Особенно ненавидят велосипедистов счастливые обладатели личных автомобилей. Для них, сегодня любовно поглаживающих борт своей тачки со словами "в жизни за всё надо платить", а завтра стонущих под гнётом платной парковки, это вторые враги после действующего мэра Москвы. Почитаем, как они жалуются друг другу на этих адских тварей:

"...При передвижении по городским пробками огребает массу выхлопных газов в легкие...".

"...Увольняю велосипедистов постоянно. Приезжают на работу все грязные как свиньи после своих велосипедов, одежда пахнет потом от накручивания педалей, волосы слипшиеся от пота...".

"...Здоров, но живёт не долго. Рискует каждый день. Я, когда очередного обгоняю, обзывая его всякими нехорошими словами, думаю: вот и как далеко он прокатится... смертник...".

"...Преступник, ездит по тротуарам... по дорогам 99% с нарушениями, по переходам пешеходным - молчу..... Насчет здоровья - отдельная тема, гемор и импотенция, и еще букет...".

Если тут и не хватает соображения "жаль, что таких нельзя отстреливать, как бешеных собак", то, должно быть, лишь потому, что я до него не добрался.

Перемещаясь на велосипеде между домом и работой, я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда даже по широченным тротуарам Кутузовского проспекта близ Триумфальной арки чёрта с два мирно объедешь каждого из тех пешеходов, который шагает, глядя не перед собой, а в экранчик смартфона, и никак не может услышать велосипедный звонок или клаксон, потому что уши его закрыты наушниками. Что можно сказать про такого пешехода? Что он свалил заботы о собственной безопасности на окружающих. Порой концентрация глядящих в экранчики на ходу достигает такого уровня, что сваливать, в общем-то, уже не на кого: куда не плюнь, каждый нырнул в свой смартфон так глубоко, будто у него к этому смартфону

синие мигалки прилагаются на темечко и на жопу. А по сторонам глядеть уже и вовсе не надо.

Один раз, не желая столкновения с таким божьим одуванчиком, я предпочёл вывернуть поперёк тротуара и свалиться вместе с велосипедом на газон - рассадил локоть и порвал штаны. В таких случаях, как показывает практика, вместо элементарного сочувствия велосипедист, рискнувший поведать о происшествии, получает в ответ "ну и фигли ты ездишь на своём чёртовом велике, расшибёшься - так тебе и надо".

Даже, если пешеход и услышал звонок или клаксон - это ещё не гарантирует безопасного исхода дела. Для начала, основная масса пешеходов до последнего момента уверена, что эти сигналы не в их честь, а оглянуться не позволяет то ли погружение в глубины богатого внутреннего мира, то ли пацанская гордость. Если гордый пацан и соизволил обернуться - неужели он будет реагировать на приближение "этих хреновых безмоторных педиков" иначе, как делая суровое лицо, на котором читается "я не сойду с места, и мне поххх, как тебе тут чалить, и ваще закопаю наххх". А сколько раз пешеход, всё же отреагировав на десятый звонок, но слишком гордый, дабы оглянуться, начинает спиной вперёд пятиться под колёса?

С каждым днём у меня всё меньше сострадания к разнообразным жертвам ДТП: опыт наблюдения за окружающим миром всё чаще, громче и ехиднее нашёптывает, что добрая их половина сама во всём виновата.

Разумеется, велосипедисты тоже не идеальны. Это я вам заявляю авторитетно, как человек, перемещающийся по городу не только на двух колёсах, но и пешком. К примеру, иной велосипедист порой выскакивает из-за спины пешехода в каком-то сантиметре от его плеча. Если бы пешеходу в этот момент захотелось поправить очки или почесать ухо - дело вполне могло бы кончиться выбитым суставом для него и зубом / глазом для велосипедиста. Я, привыкший объезжать каждого пешехода по дуге большого круга (кто знает, что он вдруг отчебучит? люди так непредсказуемы...) уже начинаю подозревать, что существует какой-то специализированный форум велосипедистов-лихачей, где подобное омерзительное поведение решили считать признаком лихости и крутости. Братья и сёстры о двух колёсах! Всё наше племя страдает из-за этой шайки отщепенцев! Пора призвать их к порядку.

Ну, и, конечно же, велосипедист, нацепивший наушники-консервы - ад на колёсах. Равно как и, скажем, скейтбордист, который выписывает дерзкие кренделя, и тут же заключает какие-то миллионные контракты по сотовому, не обращая внимания на окружающих, и свято уверенный, что все его объедут и обойдут. Признаюсь: мысль о возможности взгромоздиться на велосипед с плеером в ушах посещала меня ровно один раз, и тут же была отвергнута, как самоубийственная.

Чертовски удручает тотальная невнимательность хомо сапиенсов к окружающему миру. Вне зависимости от того, двигаются ли они по городу пешком, на двух или на четырёх колёсах. Или даже на этих новомодных гироскутерах. От обладателей последних я, правда, доселе не видел никаких проблем - впрочем, возможно, лишь за малым пока что их числом.

Массовое отношение к велосипедам и велосипедистам, если вдуматься, ничем не отличается от массового отношения к любому другому явлению, которое уже бросается в глаза и требует к себе внимания, но ещё не стало сметающей всё на своём пути лавиной. "Затравить, пока маленькие". Разум тут, как правило, не задействован. Разве можно всерьёз спорить с мирным интеллигентным человеком, который, стоит лишь ему напомнить про ловца покемонов в храме, начинает, брызгая слюной и сверкая налитыми кровью глазами, с жаром фантазировать, что с этим богохульником сделают на зоне? Пускай выговорится...

Сейчас я часто вижу в поездках по городу людей, выбравших велосипед, скейтборд и ролики. Или просто бег по утрам. Это совершенно разные люди, но они хотя бы почти не пересекаются по своему составу с теми, кто выбрал молитву, водку и блатняк. Впрочем, последние порой бредут с флаконом в одной руке и семками в другой по велодорожке. Недовольно оборачиваются на звук велосипедного звонка. Потому что какого хрена эти гады чего-то хотят? Объедут.

Да мне-то что, я объеду. И история этих поцанов рано или поздно объедет. Потому что мир меняется каждый миг.