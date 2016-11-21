Москва, Манеж: две выставки в ноябре

21.11.2016 08:48, Музеи и выставки: репортажи



Дмитрий

Бебенин

В Манеже проходят две выставки. Одна из них, увы, открытая лишь до 22 ноября - четвертая и завершающая в цикле исторических выставок "Россия — Моя история", она охватывает период с 1945 года и по сей день. Другая, "Война и мифы", приурочена к 75-летию битвы за Москву и призвана нанести "удар по фальсификаторам истории".

"На эти выставки в Манеж стоит ходить ради того, чтобы понять, что именно нынче считается мейнстримом", - сообщил мне, помнится, кто-то из уже побывавших там приятелей-коллег. Не то, чтобы я чурался мейнстрима - скорее всегда пролетал мимо него со свистом и никогда не умел убедительно и с выгодой для своей персоны под него закосить.

Хороший повод восполнить пробел в представлении об этом самом мейнстриме, - решил я, и отправился на выставку.

Поскольку выставки серии "Россия — Моя история" создавались при деятельном участии Патриаршего совета по культуре, при входе установлена икона (древний образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, как её следует величать полностью). Икона укомплектована двумя священниками, и посетители выставки выстраиваются в отдельную очередь, дабы ей поклониться. К счастью, это необязательная процедура. К счастью - не потому, что необходимость изобразить поклонение перед портретом библейского персонажа была бы для меня неприемлема. Просто не хотелось бы зря тратить время.

Сама выставка - торжество проекционных технологий. Никаких материальных экспонатов - только тачскирины с проецированием на панорамные экраны различных интерактивных диаграмм. О коварных планах ядерных бомбардировок территории СССР, о создании ядерного щита и разработке космических технологий, и много ещё о чём. В нескольких кинозалах идут показы кинохроники с современным закадровым текстом. Запомнился рассказ о том, как товарищ Сталин в послевоенный период высочайше повелел вернуть взад министерства, офицерские суды чести и вообще приблизить Советский Союз к традиционным ценностям Российской Империи.

Интересно, что далеко не для всех набожных имперцев такой подход к снаряду оказался убедительным. Судя по отзывам, для них эта выставка носит скорее про-советский характер, а причины деградации богомерзкого строя "красных упырей" не вскрыты с достаточной жёсткостью. Собственно, ближе к концу экспозиции всё действительно валится на коварных западных врагов: дескать, против Советского союза велась война "нового типа".

Хотя если подумать - в самом деле, не могли же устроители выставки открытым текстом заявить, что главной раковой опухолью советского строя стало постепенное внедрение в его ткань тех самых "традиционных ценностей" и "имперского мышления". Ну, может, хотя бы каждый тысячный посетитель выставки сам до этого допрёт, и то хлеб.

Просмотры в кинозалах организованы стильно, модно и молодёжно. Никаких кресел - только прикольные мешочки с набивкой а-ля чилл-аут. Кому мешочков не хватило - тот стоит у стены. Интересно, что чёрно-белая кинохроника сталинской поры привлекает гораздо больше публики, нежели цветная - периода перестройки и лихих 90-х. А зря, потому что именно эти недавние события способны пролить свет на многие аспекты нашей современной жизни.

А вообще всё красиво. Дети увлечённо возят пальцами по экрану, играя с блоками орбитальной станции "Мир", как с конструктором, и расставляют по карте страны тесла-пирамидки, чтобы синие молнии обрисовали схему электрофикации. Под накрывшим один из залов куполом то сверкает праздничный фейерверк, то сияют улыбками лица первых космонавтов, то радует глаз фестивальная ромашка 1957 года.

Этажом ниже, на выставке в честь 75-летия обороны Москвы (которая, в свою очередь, продлится до 7 декабря), предметов материальной культуры чуть побольше. Можно потрогать автомат и пулемёт, услышать сводки советского информбюро через аутентичный репродуктор-тарелку и полюбоваться парой пушек и знаменем Победы.

Но и здесь вовсю работают проекционные технологии. Кадры кинохроники проецируются под купол десантного парашюта и на бока заградительного аэростата, через люк в полу макета самолёта можно понаблюдать компьютерную реконструкцию бомбёжки Берлина. А проходя по коридору, декорированному, как окоп, ты вдруг оказываешься, - такой нелепый, в повседневной одежде и с фотоаппаратом в руках, - среди голографических солдат, отбивающих танковую атаку.

В последнем зале, возле знамени, нас ждёт программная лекция о войне и мифах. Седовласый историк-проекция рассказывает о враждебных происках мирового сообщества, жаждущего пересмотреть итоги Второй Мировой путём уравнивания (вот, опять) т-ща Сталина с г-ном Гитлером.

Итак - удалось ли мне благодаря двум этим выставкам узнать, что нынче считается мейнстримом? Кажется, да. Знаете, есть такая стёбная фраза "православное национал-коммунистическое самодержавие", которая считается образцом сочетания взаимоисключающих параграфов? Так вот, стоит только заменить в этой конструкции "коммунистическое" на "сталинское", как всякие противоречия пропадают.

Более того - получается тот самый тренд, который обе выставки и воплощают. Российская Федерация как продолжение Советского Союза, Советский Союз, как продолжение (в свои "лучшие", сталинские годы) Российской Империи. Стране нужен вождь, спасающий от внешних врагов, которые повсюду, а гражданам - традиционные ценности, святая вера, бутылка кефира и пол-батона.

Обе выставки - кость, которую кидают всем и сразу, желая примирить патриотов современной РФ и ностальгирующих либо по имперскому величию "России, которую мы потеряли", либо по "красной руке Советского союза" (с частичной реабилитацией политики "сталинского" периода). Как правильно кто-то заметил: "будущего у нас нет, зато осталось решить, в какое прошлое возвращаться".

Так вот: примирение невозможно, прошлое использовано, а будущее неизбежно.