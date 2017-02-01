Государственная Третьяковская галерея: Roma Aeterna

01.02.2017 08:52, Музеи и выставки: репортажи



Дмитрий

Бебенин

Третьяковская галерея продлила срок работы выставки картин из собрания пинакотеки Ватикана, называющейся "Roma Aeterna". Я только что побывал на ней по рабочим делам, в порядке обмена опытом. И теперь делюсь.

По требованию хозяев коллекции фотографировать выставочные экспонаты категорически запрещено. Что, разумеется, наводит на определённые мысли о путях, соединяющих идеи церкви и копирайта. По этой причине репортаж обойдётся тем минимумом иллюстраций, что не нарушит ничьих прав.

Три выставочных зала экспозиции декорированы фальш-стенками из морёной фанеры. Ощутимо пахнет свежеобработанным деревом. Отделочный кант приятным для глаза образом "состарен". Особо крупные полотна слегка утоплены в специально под них сделанных нишах.

Преобладают картины на библейские темы, и всякие, хм, "комиксы" из жизни католических святых. А также сохранившиеся фрагменты старинных фресок, перенесённые со стен и потолков на пригодную для экспонирования основу.

Разумеется, это продукты своего времени. Так, на картине Джованни Беллини "Оплакивание Христа с Иосифом Аримафейским" заметны пуговицы на воротниках персонажей - детали, обычные для эпохи Возрождения, но явно более экзотичные в библейские времена.

Анонсировались работы Рафаэля. Представлен Рафаэль парой скромных этюдов размером 44 на 18 см., или около того, помещённых под стекло в деревянной кафедре. Зато на ту часть зала, где они выставлены, оформителями фальш-стенок сделан особый акцент.

Лично у меня вызвал наибольший интерес самый маленький из трёх залов. Там выставлена серия картин Донато Крети "Астрономические наблюдения". Для наглядности Юпитер и Сатурн изображены живописцем в небесах над буколическими пейзажами так, как их наблюдали в телескопы образца XVII-XVIII веков.

После некоторого количества весьма натуралистичных изображений тех мук, которым подвергались святые мученики, эта серия из восьми картин даёт приятный отдых глазам. И побуждает обратиться к высокому - то есть к бесконечной вселенной над нашими головами.

Выставка принимает посетителей до 19 февраля.