25 февраля 2017, Москва, Библиотека иностранной литературы: "Народовластие"

27.02.2017 08:15, Музеи и выставки: репортажи



Дмитрий

Бебенин

Вход в библиотечный Музей русского импрессионизма, где размещалась экспозиция, был слегка перекрыт баррикадой из офисной мебели. Среди экспонатов можно было заметить "розанчик - оружие пролетариата" и зарисовки с нескольких митингов последних дней.

25 февраля Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино представила выставку "Народовластие", посвящённую 100-летней годовщине Февральской революции, в ходе которой было свергнуто самодержавие и осуществлена попытка установления демократии и народного представительства.

"Народовластие - основа конституционного строя России, в Конституции Российской Федерации первая фраза говорит о народе как о политическом субъекте, учреждающем государственность", - говорится в пресс-релизе.

Этот "заход" предопределил идеологическую направленность мероприятия. Устроители коего во время открытия, конечно же, особо подчеркнули, что настоящая революция была именно что в феврале, а в октябре - переворот.

Без душераздирающих историй о пожравших новорождённую перспективную демократию "красных упырях" на этот раз обошлось. Впрочем, некоторые экспонаты довольно прозрачно намекали, что так оно и было.

Основу выставки составили работы т. н. "протестных художников". Экспозиция на мой взгляд получилась несколько аморфной, охватывающей исторический период от времён "Народной воли" до наших дней.

Собственно Февральская революция была представлена разве что книгами из коллекции библиотеки. Хотя, возможно, кому-то будет приятно узнать, что концептуалисты в нашем глухом самогонном краю ещё не перевелись, и соц-арт жив.

Честно говоря, я никогда не был поклонником либерального соц-арта. Этот род политического лубка, особенно в современной версии, критикует, но не предлагает. Не говоря уже о весьма неловких попытках апроприации революционного дискурса.

Впрочем, современные настроения "креативной интеллигенции" выставка отражает. Кунсткамера искажённых, будто в кривых зеркалах, артефактов различных времён плюс полная утрата понимания путей движения человеческой цивилизации - да, пожалуй, так оно и есть.

Выставка продлится до 12 марта. Подробности - на странице мероприятия в фейсбуке.