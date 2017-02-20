Авангардисту Хохловскому сорвали перформанс на открытии выставки

20.02.2017 18:26, Музеи и выставки: статьи



Эдуард

Абрамов

Художник-авангардист, музыкант, антрополог и шоумен Павел Хохловский объявил об открытии выставки своих работ в библиотеке №94 московского района Перово. Ряд СМИ, включая сайты управ районов, написали о планах Павла устроить перформанс с исполнением песен на открытии, которое должно было состояться в воскресенье. Однако в итоге и поклонники, и сам Павел остались ни с чем.

- Вынуждены сообщить о том, что по ряду обстоятельств, таких, как временное отсутствие электричества и измененный рабочий день мы не смогли провести открытие выставки П. Хохловского 19 февраля в 19:00, как было запланировано. Очень жаль, что об этом мы не смогли сообщить своевременно. Имеет место быть перепланировка библиотеки, - сообщил куратор выставки, сотрудник 94-й библиотеки Александр Зеленюк. – О дальнейшем развитии событий мы будем сообщать на страницах нашего учреждения в социальных сетях.

Изначально Хохловскому сообщили лишь об отсутствии света, и он предложил усилить ощущение перформанса, устроив выставку картин в свете фонариков. Тем не менее, уже по прибытию к месту презентации, стало известно, что уже в семь все посторонние должны покинуть здание читальни. В распоряжении художника оставался лишь час, пришлось за это время проводить маленький концерт и проход по выставке для немногочисленных близких друзей. Остальным было сообщено об отмене события.

- Ладно, когда такое бывает в заштатных клубах – там, забыл человек. А тут мало того, что все открыто, так тебе еще хамят и выгоняют. Такого «уровня» нигде не видел, это просто самый худший день в моей жизни! – возмутился Павел. Доехав до дома, он написал в социальной сети:

«Если удастся хоть как-то адекватно договорится до 5 марта, то проведём открытие по-нормальному, следите за новостями. Если не удастся - то увы, в этот раз не повезло».

Тем не менее, до 5 марта экспозиция все же будет находиться на территории библиотеки, кроме понедельников и 23 февраля. Посетители смогут увидеть работы авангардиста совершенно бесплатно, но только с 9 до 18 вечера.

Надо заметить, что труды Хохловского в плане живописи совсем не эпатажны, они ближе к мейнстримовому авангарду начала ХХ века. Странные лесные обряды, колеса боен, пламя костров, грациозные женские фигуры, лица православных святых, анималистика – все это сводится воедино и за счет повторяющегося огненно-красного блеска имеет некий мистический вид, словно часть определенного ритуала. Тут не идет речь ни о государственном, ни религиозном противостоянии. А вот в быту автор прославился как одиозная личность, устраивающая эпилептические шоу на концертах своей постпанк-группы Diablo in Costa, внушающие ужас даже некоторым соратникам.

Пресс-служба художника: +7-903-142-39-19, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.





