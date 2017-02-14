Выставка авангардиста П. Хохловского

14.02.2017 07:38, Музеи и выставки: анонсы



Эдуард

Абрамов

Арт-пространство 94 на улице Аносова, Москва, она же Библиотека №94 представляет выставку художника, музыканта, антрополога и шоумена Павла Хохловского, которая состоится по адресу: улица Аносова, д.3 корп.2 с 19 февраля по 5 марта.

Когда Павла Хохловского спрашивают о концепции его работ, он совсем по-детски улыбается и говорит, что не очень понимает, о чем идет речь. Странные лесные обряды, колеса боен, пламя костров, грациозные женские фигуры, лица православных святых, анималистика – все это сводится воедино и за счет повторяющегося огненно-красного блеска имеет некий мистический вид, словно часть определенного ритуала. А иначе как ритуалом, метод Хохловского не назовешь.

Получив некую клубную известность как лидер пост-панк группы Diablo In Costa, он навсегда запомнился своим пока немногим зрителям и шокированным звукооператором как мастер эпилептического перформанса, валяющийся по сцене, прыгающий в зал, извлекающий из гитары нереальные звуки посредством самых неожиданных предметов – вспоминаются одновременно Джимми Хендрикс и Йен Кертис из Joy Division. Картины Хохловского при этом менее эпатажны, совсем не содержат так называемого постмодернизма и ближе к академическим авангардным мастерам начала ХХ века. Особенно внимательные могут припомнить две работы на лесбийскую тему, мистически исчезнувшие из Музея эротики на Арбате, также полотна Хохловского попадаются в частных коллекциях. На открытие выставки 19 февраля в 19:00 появится непосредственно автор, который устроит сольное музыкальное выступление в лучших традициях (см. выше) и, возможно, раздарит часть работ присутствующим.

Вход на выставку свободный.

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