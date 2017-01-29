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1942. Родился Марти Балин - музыкант групп "Jefferson Airplane" и "Jefferson Starship" (США).
1951. Родился Фил Коллинз - музыкант, участник "Genesis" (Великобритания).
1943. Родилась Марта Минухин - художник, перфомансист (Аргентина).
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1964. Родился Джефф Ханнеман - музыкант, участник "Slayer" (США).
1956. Родился Джон Лайдон (Джонни Роттен) - музыкант, участник "Sex Pistols" и "Public Image Ltd" (Великобритания).
1967. Родилcя Фэт Майк - музыкант, участник "NOFX" (США).
1990. Родилась Ольга Геранчева - музыкант, участник "Навиоль" (Саратов).
1937. Родился Филипп Гласс - композитор (США).
1988. Родилась Софья Чеснокова (Зозуля) - поэтесса (Новосибирск).
2004. Скончался Гарольд Шапински - художник (США).
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1937. Родился Дон Эверли - музыкант, участник "Everly Brothers" (США).
1956. Родилась Эксен Червенка - музыкант, участник "X" (США).
1961. Родился Брэд Шеперд - музыкант, участник "Fun Things" (Австралия).
1975. Родился Александр Логунов - поэт, музыкант (Москва).
1983. Родился Алексей Еремеев - музыкант (Московская область).
1968. Родился Янис Грантс - поэт (Челябинск).
1971. Скончался Рауль Хаусманн - художник, перфомансист (Австрия).
1976. Скончался Ганс Рихтер - художник (Германия).
1989. Скончалась Элейн де Кунинг - художник (США).