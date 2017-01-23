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1961. Родился Том Кифер - музыкант, участник "Cinderella" (США).
1984. Родился Павел Панасюк - музыкант, участник "Звёздные войны" (Московская обл., г. Шаховская).
1961. Скончался Роальд Мандельштам - поэт, художник (Санкт-Петербург).
1926. Родился Робер Филью - художник, перфомансист, участник "Fluxus" (Франция).
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1944. Родился Ник Мэйсон - музыкант, участник "Pink Floyd" (Великобритания).
1968. Родился Майк Паттон - музыкант групп "Mr Bungle" и "Faith No More" (США).
1968. Родился Павел Перетопчин - музыкант групп «Гражданская оборона», «Zэ Тravы» и др (Новосибирск).
1941. Родилась Нуха аль-Ради - художник, писатель (Ирак).
1937. Родился Владислав Зубарев - художник (Москва).
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1945. Родился Роберт Уайетт - музыкант, участник "Soft Machine" (Великобритания).
1976. Родился Антон Кротов - путешественник, писатель и издатель (Москва).
1975. Родилась Наталия Беленькая - музыкант, экс-участница групп "Кегли-Маугли" и "Происшествие" (Израиль).
1912. Родился Джексон Поллок - художник (США).
1929. Родился Клас Ольденбург - скульптор (США).