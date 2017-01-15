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Истина является поэту в виде прекрасной, как богиня, обнаженной женщины. Боже, думает поэт, какие же у них у всех короткие ноги. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1950. Родился Дамо Сузуки - музыкант, участник "Can" (Япония).

  1933. Родился Иван Щеглов - поэт, перфомансист (Франция).

  1916. Родился Брайон Джизин - художник, поэт (Великобритания).

  2013. Скончался Бурхан Доганчай - художник (Турция).

  1942. Родился Вудон Баклицкий - художник (Киев).

• ЗАВТРА »

  2001. Родился Грегори Корсо - поэт (США).

  1885. Родилась Эмми Хеннингс - поэт, перфомансист (Германия).

  2012. Скончался Жозеф Нойре - поэт, художник (Бельгия).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  1954. Родился Том Бэйли - музыкант, участник "Tompson twins" (Великобритания).

  1942. Родилась Линда Монтано - перфомансист (США).

  1999. Скончался Захур уль Ахлак - художник (Пакистан).













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БРОМ подсластит реальность, андеграунд ищет третьего, Крамер играет в джаз

  • 15.01.2017 22:36. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 16 января
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    The Rolling Stones «Blue and Lonesome» (Polydor/Юниверсал Мьюзик)

  • 11.01.2017 10:49. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Свежий релиз знаменитой группы  – собрание блюзов Хаулин Вулфа, Литтл Уолтера, Вилли Диксона, Мемфиса Слима, Джимми Рида. Но тема «роллинги и блюз» не так радостно-однозначна, как её преподносят. По крайней мере, группа, играя блюз – по уверению гитариста Кита Ричардса - «всегда», подобный диск выпустила всего лишь второй раз за карьеру.
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    Павел Быков в "Бардаке"

  • 10.01.2017 10:28. Эдуард Абрамов. Музыка: анонсы

    12 января в столичном баре "Бардак" состоится презентация книги стихов московского поэта Павла Быкова "Каменный век". Концепция книги заключается в идее вечной неизменности цивилизационного пространства и человеческой сущности в независимости от технического прогресса.
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    2017-й начинается - «Вермель» и «Март», «Дуровъ» и «Форте»

  • 08.01.2017 20:59. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 9 января
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    Metallica «Hardwired...To Self-Destruct» (Blackened Recordings/Юниверсал Мьюзик)

  • 08.01.2017 15:24. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Никто не сможет обвинить эту великую метал-рок банду в том, что она медленная или скучная, при том, что групп и шустрее, и злее развелось за годы металлизации планеты –легион. От песен нового альбома Metallica остаётся особое и редкое ощущение отсутствия суеты, твёрдого шага и уверенности в сделанном.
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    Yehudi Menuhin «Anniversary Edition» (Мелодия, 6хCD)

  • 09.01.2017 16:08. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Перед нами сегодня одно из самых креативных по форме и одухотворённых по содержнию изданий легендарного экс-советского лейбла. Это и демонстрация уровня материала, который имеется «в запасе», и рассказ о том, как музыка может украсить жизнь, и подтверждение мысли, что форма может и должна соответствовать содержанию.
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    Концерты к Рождеству

  • 03.01.2017 09:34. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты со 2 января
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    Два концерта перед Новым Годом

  • 01.01.2017 22:47. Александр В. Волков. Музыка: репортажи

    Иногда можно за один вечер посетить два лучших концерта сезона. Возможно, просто так сошлись звёзды, но мысли получились - по итогам – такие.
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    Новогодние сюрпризы для детей из социальных центров в Москве и Тверской области

  • 31.12.2016 06:36. Эдуард Абрамов. Общество: статьи

    29-го декабря воспитанники и педагоги «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в деревне Дятлово Вышневолоцкого района Тверской области погрузились в настоящую новогоднюю сказку. Сотрудники телеканала Shop&Show устроили для своих подопечных яркое представление, полное сюрпризов. Также в организации праздника приняли активное участие представители event-агентства DPG.
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    «Восточный Синдром» «Студия 13» (Геометрия, 1987/2009)

  • 30.12.2016 11:40. Александр Кутинов. Музыка: рецензии

    Будете у нас на Колыме? Ментальное путешествие в страну мечты лучшей магаданской группы за последний миллион лет, записавшей главную психоделическую пластинку нашего рока.
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    Тропический нью-вейв на русской почве

  • 28.12.2016 07:47. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Когда мы говорим «русский нью-вейв и инди-рок», подразумеваем Pompeya, а когда говорим Pompeya, подразумеваем «русский нью-вейв и инди-рок». Их ритмы и мотивы заразительны, а мелодии – по-настоящему цепляют, сильно и крепко врезаясь в память и основательно и надолго оставаясь там.
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    Крис Уэлш «Led Zeppelin: История за каждой песней» М., Издательство АСТ, 2016. перевод - Александр Беляев

  • 31.12.2016 16:59. Александр В. Волков. Литература: рецензии

    Серия книг о поп- и рок-музыке продолжена томом, рассказывающем о величайшем британском хард-рок квартете. Рассказ идёт, охотно углубляясь в историю, но не ударяясь в излишние эмоции. Особый привкус книге придают фразы типа : «Пейдж говорил мне…».
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    В Новый год – с отличной музыкой!

  • 26.12.2016 17:52. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 26 декабря
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    Anna Netrebko «Verismo» - Yusif Eyvazov Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Antonio Pappano (Deutsche Grammophon)

  • 24.12.2016 17:49. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Анна Нетребко – пример академического артиста, который стал медийно-интересным и кассовым – во всех смыслах слова. Сейчас, например, горячо обсуждается вопрос - получит ли певица Грэмми? Попробуем предсказать – да получит. А что, альбом «Verismo» - полнокровен и полнозвучен, талантлив, как работа, и заврешен, как идея, он впечатляет и не допускает сомнений.
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    До Мажор «Ноэма» (Геометрия, 2хCD, 1990/2012)

  • 24.12.2016 16:15. Александр Кутинов. Музыка: рецензии

    Пощечина общественному вкусу. Или за что я раз и навсегда полюбил русского Роберта Фриппа.
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    Астропрогноз на 2017

  • 24.12.2016 07:10. Эдуард Абрамов. Разность: интервью

    Вдохновляющий астрологический прогноз от Елены Ерлин, экстрасенса, румынской колдуньи, таролога, астролога, целителя и психолога
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    Ника Турбина: где растворился свет

  • 23.12.2016 16:55. Михаил Свух. Литература: интервью

    17 декабря исполнилось бы 42 года Нике Турбиной, бывшему «вундеркинду №1» Советского Союза». 7-летний ребенок прославился необычайно взрослыми и сложными стихами, объездил с ними всю страну и почти весь Запад, но во взрослой жизни это не спасло Нику от забвения и очень сложной судьбы. Девушка умерла в 27 лет, став трагическим символом поэта в забвении. Правду о ней, свободную от домыслов «желтых» газет, Михаил Свух решил узнать у педагога и близкого друга Ники актрисы Алены Галич. 
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    Star Wars Rogue One: эпизод без инвентарного номера

  • 23.12.2016 10:52. Дмитрий Бебенин и Ирина Патрушева. Кино: рецензии

    Здесь не было уплывающих в космос титров. Не было привычного логотипа. Не было фирменного перетекания слева направо при смене сцены. А знакомые музыкальные темы вплетались в совершенно новое музыкальное полотно в час по чайной ложке. Легендарная киностудия неожиданно отказалась от большей части визуальных примет своего бренда - фактически встав на одну сторону с энтузиастами, полтора десятка лет кряду снимавшими в таких условиях фан-фильмы на заданную тему.
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    Morj – харьковский арт-рок, в котором чего только нет

  • 22.12.2016 15:41. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Продолжаем знакомиться с интереснейшими образцами современной независимой сцены.
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    Инна Желанная: Люди знают народные песни!

  • 19.12.2016 11:19. Александр Томанов. Музыка: интервью

    Перед самым Новым годом, 28 Декабря, в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится один из главных концертов зимы - замечательная этно-рок вокалистка Инна ЖЕЛАННАЯ и её группа дадут итоговый концерт в честь 10-летия творческого пути нынешней инкарнации коллектива. Перед концертом задаём Инне несколько вопросов.
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