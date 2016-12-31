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Вернуться в СССР через ужас гражданской войны, ад модернизации и кровь большого террора, чтобы опять нам запрещалось слушать Лед Зеппелин. Андрей Налин

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  1984. Скончался Алексис Корнер - музыкант (Великобритания).

  1942. Родился Кантри Джо Макдональд - музыкант (США).

  1953. Скончался Хэнк Уильямс - музыкант (США).

  1963. Родился Мило Окерман - музыкант, участник "Descendents" (США).

  2006. Скончался Джон Лэтэм - художник, скульптор, участник "Fluxus" (Великобритания).

  1905. Родился Дзиро Ёсихара - художник (Япония).

  1985. Скончался Владимир Вейсберг - художник (Москва).

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  1975. Родился Крис Чейни - музыкант, участник "The Living End" (Австралия).

  1977. Родился Надя Делаланд - поэтесса, филолог, критик (Московская обл., г. Домодедово).

  1961. Родился Игорь Новиков - художник (Москва).

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  1945. Родился Стивен Стилз - музыкант, участник групп "Buffalo Springfield" и "Crosby, Stills, Nash and Young" (США).

  1954. Родился Росс Босс - музыкант, участник групп "Dictators" и "Manowar" (США).

  2008. Скончался Анри Шопен - поэт (Франция).

  1965. Скончался Милтон Эвери - художник (США).

  1938. Родился Игорь Вулох - художник (Москва).













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Новогодние сюрпризы для детей из социальных центров в Москве и Тверской области

  • 31.12.2016 06:36. Эдуард Абрамов. Общество: статьи

    29-го декабря воспитанники и педагоги «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в деревне Дятлово Вышневолоцкого района Тверской области погрузились в настоящую новогоднюю сказку. Сотрудники телеканала Shop&Show устроили для своих подопечных яркое представление, полное сюрпризов. Также в организации праздника приняли активное участие представители event-агентства DPG.
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    «Восточный Синдром» «Студия 13» (Геометрия, 1987/2009)

  • 30.12.2016 11:40. Александр Кутинов. Музыка: рецензии

    Будете у нас на Колыме? Ментальное путешествие в страну мечты лучшей магаданской группы за последний миллион лет, записавшей главную психоделическую пластинку нашего рока.
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    Тропический нью-вейв на русской почве

  • 28.12.2016 07:47. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Когда мы говорим «русский нью-вейв и инди-рок», подразумеваем Pompeya, а когда говорим Pompeya, подразумеваем «русский нью-вейв и инди-рок». Их ритмы и мотивы заразительны, а мелодии – по-настоящему цепляют, сильно и крепко врезаясь в память и основательно и надолго оставаясь там.
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    Крис Уэлш «Led Zeppelin: История за каждой песней» М., Издательство АСТ, 2016. перевод - Александр Беляев

  • 31.12.2016 16:59. Александр В. Волков. Литература: рецензии

    Серия книг о поп- и рок-музыке продолжена томом, рассказывающем о величайшем британском хард-рок квартете. Рассказ идёт, охотно углубляясь в историю, но не ударяясь в излишние эмоции. Особый привкус книге придают фразы типа : «Пейдж говорил мне…».
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    В Новый год – с отличной музыкой!

  • 26.12.2016 17:52. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 26 декабря
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    Anna Netrebko «Verismo» - Yusif Eyvazov Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Antonio Pappano (Deutsche Grammophon)

  • 24.12.2016 17:49. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Анна Нетребко – пример академического артиста, который стал медийно-интересным и кассовым – во всех смыслах слова. Сейчас, например, горячо обсуждается вопрос - получит ли певица Грэмми? Попробуем предсказать – да получит. А что, альбом «Verismo» - полнокровен и полнозвучен, талантлив, как работа, и заврешен, как идея, он впечатляет и не допускает сомнений.
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    До Мажор «Ноэма» (Геометрия, 2хCD, 1990/2012)

  • 24.12.2016 16:15. Александр Кутинов. Музыка: рецензии

    Пощечина общественному вкусу. Или за что я раз и навсегда полюбил русского Роберта Фриппа.
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    Астропрогноз на 2017

  • 24.12.2016 07:10. Эдуард Абрамов. Разность: интервью

    Вдохновляющий астрологический прогноз от Елены Ерлин, экстрасенса, румынской колдуньи, таролога, астролога, целителя и психолога
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    Ника Турбина: где растворился свет

  • 23.12.2016 16:55. Михаил Свух. Литература: интервью

    17 декабря исполнилось бы 42 года Нике Турбиной, бывшему «вундеркинду №1» Советского Союза». 7-летний ребенок прославился необычайно взрослыми и сложными стихами, объездил с ними всю страну и почти весь Запад, но во взрослой жизни это не спасло Нику от забвения и очень сложной судьбы. Девушка умерла в 27 лет, став трагическим символом поэта в забвении. Правду о ней, свободную от домыслов «желтых» газет, Михаил Свух решил узнать у педагога и близкого друга Ники актрисы Алены Галич. 
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    Star Wars Rogue One: эпизод без инвентарного номера

  • 23.12.2016 10:52. Дмитрий Бебенин и Ирина Патрушева. Кино: рецензии

    Здесь не было уплывающих в космос титров. Не было привычного логотипа. Не было фирменного перетекания слева направо при смене сцены. А знакомые музыкальные темы вплетались в совершенно новое музыкальное полотно в час по чайной ложке. Легендарная киностудия неожиданно отказалась от большей части визуальных примет своего бренда - фактически встав на одну сторону с энтузиастами, полтора десятка лет кряду снимавшими в таких условиях фан-фильмы на заданную тему.
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    Morj – харьковский арт-рок, в котором чего только нет

  • 22.12.2016 15:41. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Продолжаем знакомиться с интереснейшими образцами современной независимой сцены.
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    Инна Желанная: Люди знают народные песни!

  • 19.12.2016 11:19. Александр Томанов. Музыка: интервью

    Перед самым Новым годом, 28 Декабря, в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится один из главных концертов зимы - замечательная этно-рок вокалистка Инна ЖЕЛАННАЯ и её группа дадут итоговый концерт в честь 10-летия творческого пути нынешней инкарнации коллектива. Перед концертом задаём Инне несколько вопросов.
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    Поэтический слэм в Тольятти: победитель едет в Париж

  • 19.12.2016 06:39. Вика Сушко. Литература: новости

    Тольяттинский центр «Начало» (Голосова-20) 24 декабря приглашает поэтов на городской тур "SLAM.TLT.2016" международного поэтического состязания.
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    Готовимся к Новому году - кто как умеет

  • 19.12.2016 09:01. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 19 декабря
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    Рок-юбилей рок-лейбла. Часть Вторая

  • 18.12.2016 07:16. Александр Томанов. Музыка: репортажи

    Продолжение геометрического праздника состоялось в воскресенье – 11 декабря, как-то подозрительно быстро наступившего после пятничного концерта-юбилея в клубе ШАГИ. В ММ ДК было проведено афтепати фестиваля, на котором сыграли «Сёстры Новых». Такого пункта в каталоге лейбла вообще-то нет, но зато есть альбом «Hook» сольного проекта Лизы Новых – Lizetta New.
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    Инди-рок и Есенин

  • 17.12.2016 12:28. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Продолжаем знакомить вас со звездами современного отечественного андеграунда. Группа The Retuses получила относительно широкую известность благодаря своим песням на стихи Сергея Есенина. 
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    Рок-юбилей рок-лейбла. Часть Первая.

  • 23.12.2016 17:11. Александр Томанов. Музыка: репортажи

    Было бы странно активно готовиться к юбилею издательства «Геометрия» и не рассказать о том, что там было и как. Рассказываем – по порядку.
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    Звезды шоу-бизнеса поздравят детей из социального центра в Тверской области

  • 16.12.2016 10:48. Эдуард Абрамов. Общество: статьи

    Благотворительные акции особенно актуальны накануне новогодних праздников. 7 декабря в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района Тверской области прошла встреча известного российского певца Паскаля с детьми и педагогами. Это лишь начало благотворительного марафона телеканала Shop&Show, который направлен на сбор средств для приобретения новогодних подарков и повседневных нужд Центра.
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    Hibla Gerzmava & trio of Daniel Kramer «Opera. Jazz. Blues» (Мелодия)

  • 16.12.2016 17:58. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Оперная дива, находящаяся на подъёме карьеры, и джазовый пианист, славный взрывным темпераментом, виртуозной и ироничной манерой игры, составили внезапно гармоничный и ожидаемо эффектный дуэт.
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    "Прощай молодость" вспоминает молодость, Бутман строит Джазовый Олимп, мастера фолка представляют духовные стихи

  • 11.12.2016 21:15. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 12 декабря
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