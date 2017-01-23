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• ЦИТАТА »

Представления о загробной жизни были в СССР примитивны. Рай представлялся в виде ЦПКиО имени Горького в выходной день. И это воскресенье не кончалось, и пиво наливали бесплатно. Но только две кружки.Ада в советской картине мира не было вовсе. Приходит офицер домой, а там жена в постели с любовником. Трах-бах, два трупа. Увидел, что натворил, сам застрелился... И все равно в рай! Гуляет по ЦПКиО с женой и с дочкой в белом платьице. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1961. Родился Том Кифер - музыкант, участник "Cinderella" (США).

  1984. Родился Павел Панасюк - музыкант, участник "Звёздные войны" (Московская обл., г. Шаховская).

  1961. Скончался Роальд Мандельштам - поэт, художник (Санкт-Петербург).

  1926. Родился Робер Филью - художник, перфомансист, участник "Fluxus" (Франция).

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  1944. Родился Ник Мэйсон - музыкант, участник "Pink Floyd" (Великобритания).

  1968. Родился Майк Паттон - музыкант групп "Mr Bungle" и "Faith No More" (США).

  1968. Родился Павел Перетопчин - музыкант групп «Гражданская оборона», «Zэ Тravы» и др (Новосибирск).

  1941. Родилась Нуха аль-Ради - художник, писатель (Ирак).

  1937. Родился Владислав Зубарев - художник (Москва).

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  1945. Родился Роберт Уайетт - музыкант, участник "Soft Machine" (Великобритания).

  1976. Родился Антон Кротов - путешественник, писатель и издатель (Москва).

  1975. Родилась Наталия Беленькая - музыкант, экс-участница групп "Кегли-Маугли" и "Происшествие" (Израиль).

  1912. Родился Джексон Поллок - художник (США).

  1929. Родился Клас Ольденбург - скульптор (США).













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Девушки меняют мир

  • 23.01.2017 21:30. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Эти певицы меняют стиль, смешивают противоположности и иногда кажется, что именно они знают, как будет звучать будущее. Альтернативный хип-хоп, метал, попса - продолжаем внимательно слушать, что нам предложат поющие дамы – разных наций, цветов, талантов и жизненных правил.
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    Рада и Намгар исполняют акустику, Терентьева, Краснопевцева, Котова поют «Женские песни», «Оргия праведников» в ДК - вообще не поёт

  • 23.01.2017 11:49. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 23 января
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    Ifwe: «мы знаем, они не со зла ругают новые песни»

  • 21.01.2017 17:23. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Если мы. «А что, если мы попробуем?» – с этого вопроса началась основанная двумя братьями группа из Петербурга. 
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    27/01 Карелия (Камерный оркестр) в клубе ЛЕС

  • 20.01.2017 15:43. Эдуард Абрамов. Музыка: анонсы

    Акустические концерты Карелии (Камерного оркестра) большая редкость. 27го января в московском клубе ЛЕС вы сможете услышать композиции, что не исполняются на электрических, больших концертах. Что звучат интимно и неповторимо вновь и вновь.
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    "Голубые огоньки" и буржуазное лицемерие

  • 20.01.2017 09:03. Дмитрий Бебенин. Общество: статьи

    После новогодних праздников страну накрыла волна недовольства репертуаром телевизионных программ в новогоднюю ночь. 
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    Новогодний Шалман около Бородинской Панорамы

  • 16.01.2017 18:53. Александр Томанов. Музыка: репортажи

    Рассказ о том, как ДОМ КУЛЬТУРЫ Сезон-2016 закрывал
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    Михаил Борзыкин «Перекрёсток» (Геометрия, 2002/2016, CD/DVD)

  • 16.01.2017 16:21. Александр Томанов. Музыка: рецензии

    Показалось, что, рассказывая о новых изданиях исторических альбомов, строивших и ломавших восприятие слушателей, мы не всегда уделяем достаточно внимания бонусным дискам. Ввиду окончаия выпуска дискографии легендарной группы «Телевизор», попробуем исправить этот недостаток – здесь и сейчас.
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    БРОМ подсластит реальность, андеграунд ищет третьего, Крамер играет в джаз

  • 15.01.2017 22:36. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 16 января
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    The Rolling Stones «Blue and Lonesome» (Polydor/Юниверсал Мьюзик)

  • 11.01.2017 10:49. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Свежий релиз знаменитой группы  – собрание блюзов Хаулин Вулфа, Литтл Уолтера, Вилли Диксона, Мемфиса Слима, Джимми Рида. Но тема «роллинги и блюз» не так радостно-однозначна, как её преподносят. По крайней мере, группа, играя блюз – по уверению гитариста Кита Ричардса - «всегда», подобный диск выпустила всего лишь второй раз за карьеру.
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    Павел Быков в "Бардаке"

  • 10.01.2017 10:28. Эдуард Абрамов. Музыка: анонсы

    12 января в столичном баре "Бардак" состоится презентация книги стихов московского поэта Павла Быкова "Каменный век". Концепция книги заключается в идее вечной неизменности цивилизационного пространства и человеческой сущности в независимости от технического прогресса.
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    2017-й начинается - «Вермель» и «Март», «Дуровъ» и «Форте»

  • 08.01.2017 20:59. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 9 января
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    Metallica «Hardwired...To Self-Destruct» (Blackened Recordings/Юниверсал Мьюзик)

  • 08.01.2017 15:24. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Никто не сможет обвинить эту великую метал-рок банду в том, что она медленная или скучная, при том, что групп и шустрее, и злее развелось за годы металлизации планеты –легион. От песен нового альбома Metallica остаётся особое и редкое ощущение отсутствия суеты, твёрдого шага и уверенности в сделанном.
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    Yehudi Menuhin «Anniversary Edition» (Мелодия, 6хCD)

  • 09.01.2017 16:08. Александр В. Волков. Музыка: рецензии

    Перед нами сегодня одно из самых креативных по форме и одухотворённых по содержнию изданий легендарного экс-советского лейбла. Это и демонстрация уровня материала, который имеется «в запасе», и рассказ о том, как музыка может украсить жизнь, и подтверждение мысли, что форма может и должна соответствовать содержанию.
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    Концерты к Рождеству

  • 03.01.2017 09:34. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты со 2 января
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    Два концерта перед Новым Годом

  • 01.01.2017 22:47. Александр В. Волков. Музыка: репортажи

    Иногда можно за один вечер посетить два лучших концерта сезона. Возможно, просто так сошлись звёзды, но мысли получились - по итогам – такие.
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    Новогодние сюрпризы для детей из социальных центров в Москве и Тверской области

  • 31.12.2016 06:36. Эдуард Абрамов. Общество: статьи

    29-го декабря воспитанники и педагоги «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в деревне Дятлово Вышневолоцкого района Тверской области погрузились в настоящую новогоднюю сказку. Сотрудники телеканала Shop&Show устроили для своих подопечных яркое представление, полное сюрпризов. Также в организации праздника приняли активное участие представители event-агентства DPG.
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    «Восточный Синдром» «Студия 13» (Геометрия, 1987/2009)

  • 30.12.2016 11:40. Александр Кутинов. Музыка: рецензии

    Будете у нас на Колыме? Ментальное путешествие в страну мечты лучшей магаданской группы за последний миллион лет, записавшей главную психоделическую пластинку нашего рока.
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    Тропический нью-вейв на русской почве

  • 28.12.2016 07:47. Leon Boudon. Музыка: рецензии

    Когда мы говорим «русский нью-вейв и инди-рок», подразумеваем Pompeya, а когда говорим Pompeya, подразумеваем «русский нью-вейв и инди-рок». Их ритмы и мотивы заразительны, а мелодии – по-настоящему цепляют, сильно и крепко врезаясь в память и основательно и надолго оставаясь там.
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    Крис Уэлш «Led Zeppelin: История за каждой песней» М., Издательство АСТ, 2016. перевод - Александр Беляев

  • 31.12.2016 16:59. Александр В. Волков. Литература: рецензии

    Серия книг о поп- и рок-музыке продолжена томом, рассказывающем о величайшем британском хард-рок квартете. Рассказ идёт, охотно углубляясь в историю, но не ударяясь в излишние эмоции. Особый привкус книге придают фразы типа : «Пейдж говорил мне…».
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    В Новый год – с отличной музыкой!

  • 26.12.2016 17:52. Александр В. Волков. Музыка: анонсы

    Концерты с 26 декабря
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