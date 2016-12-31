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1984. Скончался Алексис Корнер - музыкант (Великобритания).
1942. Родился Кантри Джо Макдональд - музыкант (США).
1953. Скончался Хэнк Уильямс - музыкант (США).
1963. Родился Мило Окерман - музыкант, участник "Descendents" (США).
2006. Скончался Джон Лэтэм - художник, скульптор, участник "Fluxus" (Великобритания).
1905. Родился Дзиро Ёсихара - художник (Япония).
1985. Скончался Владимир Вейсберг - художник (Москва).
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1975. Родился Крис Чейни - музыкант, участник "The Living End" (Австралия).
1977. Родился Надя Делаланд - поэтесса, филолог, критик (Московская обл., г. Домодедово).
1961. Родился Игорь Новиков - художник (Москва).
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1945. Родился Стивен Стилз - музыкант, участник групп "Buffalo Springfield" и "Crosby, Stills, Nash and Young" (США).
1954. Родился Росс Босс - музыкант, участник групп "Dictators" и "Manowar" (США).
2008. Скончался Анри Шопен - поэт (Франция).
1965. Скончался Милтон Эвери - художник (США).
1938. Родился Игорь Вулох - художник (Москва).